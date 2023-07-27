«Бэтмен в мире женщин и детей»: Марьям Алиева уверена – менять мир к лучшему может каждый

В Москве наградили победителей премии “PERSONO года 2023”. Юбилейная - пятая - церемония собрала самых талантливых и предприимчивых людей из разных сфер деятельности: предпринимателей, звезд шоу-бизнеса, врачей. Из более чем тысячи номинантов экспертный совет выбрал восемьдесят пять победителей. Это те люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества и достигли невероятных успехов за прошедший год в своей профессиональной деятельности. Среди тех, кто стал обладателем заветной статуэтки и носителем звания “PERSONO года”, – известная правозащитница, автор нашумевшего бестселлера “Не молчи” и основатель групп помощи “Марем” и “Я рядом” Марьям Алиева. Она создала одну из первых в стране групп помощи жертвам насилия и написала популярный гайд о половом воспитании с учетом культурных и религиозных особенностей.

– Марьям, вы шестой год занимаетесь правозащитной деятельностью, и за это время создали две уникальные группы помощи - “Марем” и “Я рядом”, которые специализируются на защите жертв насилия. Вы помогли сотням женщин и детей, которым больше не к кому обратиться за помощью. Как вам удалось завоевать такое доверие людей?

– Я всегда была неравнодушна к проблемам других и с детства не могла пройти мимо несправедливости. Темой насилия я начала заниматься не специально. Мой блог “Дневник горянки” начался с интереса к этнографии и носил именно культурный характер. Я рассказывала о забытых традициях Северного Кавказа, о национальных костюмах. Затем в блоге стали подниматься социальные темы, одной из которых стала тема отношения к жертве сексуального насилия на Кавказе. После этого, под любым постом в соцсетях на тему насилия стали отмечать меня и ждали моей помощи. Я была шокирована количеством этих историй и поняла, что надо что-то делать. И я начала помогать: находила психологов, оплачивала курсы психотерапии. В “Я рядом” всех этих специалистов мне удалось объединить, и теперь мы работаем, как единая команда.

– Да, этот проект вовсю обсуждается в профессиональном сообществе правозащитников, и в журналистских кругах тоже. В “Я рядом” вам удалось объединить совершенно разных специалистов: психологов, юристов, врачей. За полгода к вам обратились больше тысячи человек. О чем говорят эти цифры?

– Здесь есть два момента. С одной стороны, обращений, действительно, меньше не становится. И можно подумать, что, что бы ты ни делал, этого всегда недостаточно. Но я вижу здесь и положительный момент. Эти цифры говорят о том, что люди, попавшие в беду, не боятся говорить о своих проблемах и просить о помощи. “Я рядом” – это слова, которые я обычно говорю тем, кто обращается ко мне за поддержкой. Изначально мы позиционировали себя, как группа помощи женщинам и детям. Но отказать другим, кто пришел за помощью, ссылаясь на то, что мы этим не занимаемся, мы просто не можем, вот и получается, что помогаем всем. Нам пишут и женщины, и мужчины. Одни столкнулись с насилием, другие – с мошенниками, третьим нужна огласка их ситуации. Только за этот месяц у нас 21 успешное дело, связанных с разрешением ситуаций шантажа интимными фото. В каких-то ситуациях удалось убедить шантажиста отказаться от совершения преступления, а в каких-то случаях дело дошло до правоохранительных органов.

– Ваш первый проект, “Марем” – тоже был уникальным на момент своего создания, специализируясь на помощи женщинам. Почему выбрали именно это направление правозащитной деятельности?

– “Марем” появилась, еще когда у меня практически не было опыта в правозащите, но я остро чувствовала запрос. Объединившись с близкой мне журналисткой, мы собрали неравнодушных знакомых – так и появилась “Марем”. Дело в том, что на Кавказе у проблемы насилия есть “свой акцент”. Что я имею в виду? Если девушку изнасилуют в Москве, ее могут обвинять, мол, сама виновата, на нее будет давить общество, но все же, это скорее информационный шум. Хотя, это тоже крайне неприятно и может нанести человеку огромную травму. Но на Кавказе все это доводится до крайней точки – там после такого на всю семью ляжет позор, а ее сестры не смогут выйти замуж. Так что женщинам приходится молчать, чтобы жить и не подвергаться унижению со стороны общества. А я хочу изменить это отношение, хочу, чтобы тех, кто стал жертвами насилия, услышали.

– Эти громкие проекты принесли Вам не менее громкое звание - “Бэтмен в мире женщин и детей”- так называется номинация, врученная вам журналом PERSONO. Помогая людям, вы ощущаете себя супергероем?

– В своем блоге я в шутку называю себя Бэтменом. У меня просто такое специфическое направление работы: насильники, педофилы, мошенники и убийцы, - и людям, попавшим в беду, кажется, что только кто-то известный и влиятельный может решить их проблемы, такой супергерой. Расскажу про один из первых случаев в моей практике, когда еще не было никакой группы помощи. Ко мне в блог обратилась девушка из небольшого села на Кавказе, которую изнасиловал брат. Она боялась, что семья об этом узнает и ее убьют. И я начала искать кого-то, кто бы мог туда поехать и взять эту ситуацию на контроль. И нашла. Наша сила – наше неравнодушие. Достаточно не мириться с несправедливостью, не проходить мимо.

– Марьям, вы занимаетесь не только правозащитной деятельностью, но и просветительской. В прошлом году вы выпустили гайд по половому воспитанию детей, который учитывает культурные и религиозные особенности. Образовательный продукт оказался востребованным: за первые дни продаж его приобрели более тысячи человек. Как возникла идея этого проекта?

– Тема полового воспитания детей вообще, и детей мусульман в частности, достаточно сложная. У нас не принято обсуждать с детьми темы “ниже пояса”. Каждый раз, когда я рекомендовала какие-то книги на эту тему, я сталкивалась с возмущением. Мне говорили: ”Смотрите, там обсуждаются отношения между мальчиком и девочкой или там говорится о сексе вне брака. Это неприемлемо для нашего общества”. Вот в таком духе.

Тогда я начала писать посты на тему полового воспитания, но так, чтобы информация подавалась с учетом культурных и религиозных особенностей. Но вопросы не прекращались. А поскольку я занималась правозащитной деятельностью и работала, в том числе с ситуациями, когда сексуальному насилию подвергались дети, у меня был достаточно подробное представление о масштабе проблемы. Так пришла идея создать гайд по половому воспитанию, а позже и по безопасности в школе. Информация в нём подавалась просто, но учитывала культурные особенности народов Кавказа. Так, на “живых” примерах, удалось донести важность полового воспитания и его правила до большего количества людей. А я уже год помогаю еще и в решении сложных ситуаций в плане полового воспитания.

– Многие люди, пережившие насилие, находят поддержку в ваших книгах “Не молчи” и “Не слушай”, которые стали бестселлерами. Авторский гонорар от издания третьей книги “Письма папам”, написанной в соавторстве, вы перечислили в группу помощи женщинам “Марем”. Расскажите, как она появилась?

– Вы понимаете, на Кавказе нет традиции доверительного общения между старшим и младшим поколениями, тем более между дочерью и отцом. Часто отцы недовольны рождением дочерей и открыто упрекают в этом своих жен, доводя ситуацию до абсурда. Традиционная модель семейных отношений такова, что дочери зачастую общаются с отцом только через мать. “Письма папам” – это реальные письма кавказских девочек своим отцам. Предлагая написать такие личные обращения, мы хотели, чтобы девочки были услышаны. Кто-то рассказывал, как любит своего отца, кто-то, наоборот, что никогда его не простит. Издавая эту книгу, мы хотели напомнить о том, насколько важны любовь и доверие между родителем и ребенком.

– Марьям, вы лидер и во многом ориентир для своих коллег. Что вас мотивирует и дает силы продолжать свое дело?

– Вопреки общему убеждению, это не самоотверженность. Наоборот, это забота о себе и своих детях, я хочу делать мир вокруг них лучше. Мы привыкли ждать, что это сделает кто-то другой, кто-то придет и победит зло, а я считаю, что этот кто-то – я, вы, каждый из нас. В наших силах не быть равнодушными, откликаться на зов о помощи, сочувствовать. Мысль о том, что, когда происходит что-то ужасное, а я могу помочь, но прохожу мимо, меня убивает. Тот, кто мог помочь, но прошел мимо, – соучастник.

В наших силах менять мир и бороться со злом, хотя бы на расстоянии трех метров от себя.