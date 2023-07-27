За Солнцем прячется планета - точный двойник Земли: Таинственный метеорит обескуражил ученых

В Марокко нашли странный метеорит: выглядит он так, словно прилетел с неба.

В Марокко нашли странный метеорит: выглядит он так, словно прилетел с неба. Никто не видел, как он падал, но там все очевидно: и форма, и обгорелости, которые появились, когда он через атмосферу летел. Вот только его состав говорит о том, что это – кусок земной породы. Как мог земной камень свалиться с неба?

Все началось с того, что французский профессор на пенсии, Альберт Жамбон, купил в Париже метеорит у продавца из Марокко. Это не была сделка на рынке, не пойми у кого и не пойми откуда: дилер был сертифицированным, и камню уже успели присвоить специальный номер. И его нашли в Марокко. В этой стране вообще находят много метеоритов, потому что там каменистая пустыня, и они там просто лежат столетиями. В России метеоритов не меньше, но – трава затянет, глина засосет, и нет камешка.

- Мне сразу показалось, что это странный камень, - рассказал профессор.

Я смотрю на фотографию камня, и не вижу в нем ровно ничего особенного. А дедушка нагородил: ему вообще померещилось, что этот метеорит в незапамятные времена нашли кочевники, и возили с собой в караванах в качестве амулета. Видимо, сработало научное чутье: бери, не пожалеешь. И он купил.

Исследование выявило, что это точно метеорит: помимо следов плавления там мощные треки, оставленные космической радиацией, так что камень летал в космосе, и долго. И в то же время это земная порода. Как узнали? Каждая планета характеризуется своим составом изотопов, то есть веществ, которые химически неотличимы, а строение атомных ядер у них немного разное. Изотопы – как автограф, который невозможно подделать. И это земной камень.

Исследование выявило, что это точно метеорит

Ученые предположили, что примерно 10 тысяч лет назад в нашу планету ударил громадный астероид. Он образовал кратер, а куски породы приобрели такое ускорение, что вылетели в космос. Там они кружились, потом некоторые попадали на Землю.

Что в этой версии не так? Во-первых, вероятность такого события. Она ничтожна. Во-вторых, если уж камень так далеко улетел от нас, что стал космическим, и приобрел свою орбиту, что ему на Землю-то возвращаться? Полетел по этой своей орбите, и все. Наконец, в-третьих, какую скорость надо было придать породе, чтобы запульнуть ее прочь от Земли. Все это крайне сомнительно.

Именно поэтому энтузиасты выдвинули свои версии: камень то ли прилетел из параллельной реальности, где есть точно такая же Земля, или – у Земли есть двойник, неотличимый от нее, который вращается напротив Солнца так, что для нас оказывается всегда заслонен солнечным диском, и мы его не видим.

Как ни странно, последняя версия косвенно подтвердилась прямо на днях, когда в другой звездной системе нашли именно такую пару планет. Вот только мы давно не наблюдаем исключительно с Земли. Наши аппараты бороздят просторы открытого космоса, а некоторые постоянно наблюдают за Солнцем из далеких точек, откуда вторая Земля была бы отлично видна. Не говоря о том, что вторая Земля должна вносить отклонения в орбиты других планет, и мы бы это заметили. Так что версия о параллельной реальности, которая вдруг, через портал, залезла к нам в виде этого камня (только ли этого камня) кажется даже более веской.

- Я понятия не имею, сколько он стоит, - говорит Жамбон.

Все бы ему о деньгах. Тут такие события, а ему лишь бы продать. Коллекционер, одно слово.