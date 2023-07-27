Минобороны России нанесло ракетные удары по сборочным цехам беспилотных катеров

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Минобороны России заявило о нанесении сосредоточенных ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ. Они пришлись по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий, что привело к бессмысленной гибели сотен военнослужащих воинских формирований киевского режима.

Генерал-лейтенант перечислил потери ВСУ за сутки: на Донецком в девяти атаках ВСУ убило свыше 210 солдат, при обороне Клещеевки в четырех атаках еще 120, на Краснолиманском до 185, на Южно-Донецком до 16, на Запорожском более 280, на Купянском более 35, на Херсонском до 25.

На отдельных участках линии соприкосновения наши воины развили масштабное наступление. Результат впечатляет: с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.

Кроме 871 наемника киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, две диверсионные группы, две британские гаубицы «FH-70», чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire», американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 26 танков, десятки боевых машин пехоты, а также много другой военной техники.

Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками нашей группировки уничтожены склады авиационного топлива, две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18, склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ, а артиллерией нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 20 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

244 - вертолета.

5291 - беспилотный летательный аппарат.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10966 - танков и других боевых бронированных машин.

1140 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5636 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11920 - единиц специальной военной автомобильной техники.