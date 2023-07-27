Две трети россиян уверены, что перед свадьбой влюбленные должны предъявлять справки о состоянии здоровья

Инициативу о предъявлении справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости одобряют целых 47% участников исследования. Фото: Shutterstock

В Ингушетии обсуждают инициативу о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Однако, как оказалось, идея нашла поддержку по всей стране. Целых две трети россиян считают, что перед вступлением в брак влюбленные должны предъявлять справки о состоянии здоровья, как физического, так и психического. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, инициативу о предъявлении справки о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости одобряют целых 47% участников исследования. Респонденты отмечают, что такие вещи скрывать от будущей половинки нельзя, ведь может супруг или супруга могут пострадать, да еще и дети родятся не здоровые, будет сломано сразу несколько жизней.

Еще 10% считают, что молодожены обязательно должны иметь справки от психиатра. Такой документ ведь получают даже для получения водительских прав, а создание семьи – это намного более серьезный шаг. Мало того, что супруг должен знать правду о возлюбленном, надо еще думать и о будущих детях и их здоровье.

4% предлагают предъявлять справки об отсутствии половых инфекций, 2% - об отсутствии алкозависимости, а еще 1% - справку о состоянии здоровья и способности к деторождению. Нашлись и те, кто предлагает делать полных обход врачей и предъявлять сразу все перечисленные выше справки.

«Создание семьи - это очень серьезно. А если кто-то бесплодный, наркозависимый или психически нездоровый попадется? Многое передается детям. Так что справка обязательна!» - делится мнением участница опроса.

Однако 36% опрошенных считают что все эти справки – полная глупость. Во-первых, перед вступлением в брак люди уже должны и так знать все о состоянии здоровья своего партнера, а во-вторых, желающий обмануть все равно найдет способ сделать или купить поддельный документ.

«Если молодые к моменту бракосочетания друг о друге ничего из этого списка не знают, стоит ли жениться?» - рассуждает участник опроса.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,2 тысячи человек.