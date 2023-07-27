В Москве активисты «Единой России» и МГЕР почтили память детей – жертв войны в Донбассе

С портретами детей, которые погибли от обстрелов украинских фашистов, активисты вышли к посольствам 12 государств: США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии. Как отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова, преступления против детей не имеют срока давности.

«Почти 300 погибших детей, почти 700 - кто получил тяжелые ранения. Это малыши, которые только начинали жить, у которых все было впереди, - сообщила политик. - Которые мечтали жить в счастливых семьях, в счастливой стране, развиваться самим, путешествовать, учиться. И все это прервалось взрывами мин и артиллерийскими обстрелами. Это трагедия и завет для нас: помнить, сделать так, чтобы об этих преступлениях знал весь мир и эти трагедии никогда не повторились».

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, участники акции призывают украинские власти и страны Запада задуматься о последствиях и прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса и других новых регионов России.

«Страны Запада должны помнить, что оружие, которое они поставляют украинскому режиму, применяется против мирного населения», - сказал он.