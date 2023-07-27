Зеленскому отдали приказ идти в атаку до последнего: НАТО и Пентагон сделали свою ставку

По словам представителей Пентагона, сейчас на Украине в очередной фазе контрнаступления задействована большая часть оставшихся резервов. Фото: REUTERS

Главком ВСУ Залужный предложил на совещании у Зеленского… Генерал Сырский попросил Зеленского… Читая эти и подобные им сообщения, можно подумать, что эти генералы действительно что-то решают, определяют ход боевых действий, по крайней мере, со стороны Украины. А в реальности они лишь пытаются выполнить полученные директивы. Впрочем, как и сам Зеленский.

Вот, например, взять тактику наступления ВСУ. В самом начале украинская сторона пыталась прорывать российские линии обороны ударами мощных групп пехоты с поддержкой крупными силами бронетехники. После того, как значительная часть поставленных Западом вооружений была превращена в дымящийся металлолом, враг сменил тактику и начал пытаться атаковать небольшими маневренными штурмовыми группами, сберегая военную технику, особенно, западного производства. В публичной плоскости украинские спикеры, что гражданские, что военные, объясняли, что никакого "контрнаступа" в реальности нет, а это идет такая разведка боем.

И вот американское издание The New York Times сообщает: "Украина, возможно, начала главный удар своего контрнаступления, заявили два представителя Пентагона. По их словам, сейчас задействована большая часть оставшихся резервов - тысячи военнослужащих, многие из которых обучены и оснащены на Западе".

А что происходит в это время в полях Незалежной? А там возобновились массированные атаки мощными и усиленными штурмовыми подразделениями с такой поддержкой бронетехники, какой еще не было. Только за один день наши бойцы в районе Работино на Ореховском направлении, отравляя н6есколько волн украинских атак, уничтожили 22 танка и более 10-ти БМП.

А что, представители Пентагона обладают таким даром предвидения? Или предчувствия? Или ларчик открывается гораздо проще – именно из Пентагона, уставшего ждать каких-то значимых успехов украинских войск и пришла команда возобновить удары, задействовав все собранные резервы. Зеленскому дали команду "пан или пропал", он пнул генералов, те отдали приказы войскам.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Не могут Штаты больше терпеть эту неопределенность. Время уходит, ресурсы тратятся практически без отдачи, вопросов встает все больше, а ответов, как не было, так и нет. Можно подумать, мало Байдену своего наркомана сыночка Хантера, так еще и заокеанский наркоман приблудился.

- Мальчик, ты нам своей горилочоки принеси, а сам пшел вон… В атаку! Можешь порошочка взять, если хочешь. Но без победы не возвращайся!

Как говорят, Залужный пытался предложить переход ВСУ из наступления в оборону, но Зеленский даже слушать его до конца не стал. Потому что ему нужен не столько сам по себе успех и сбережение украинцев, сколько отчетность перед Западом. А совпадения там какие или не совпадения действий ВСУ с заявлениями всяких американских официальных или не очень официальных лиц, так на это ему наплевать. Со статуи "Родины-матери" в Киеве, у которой на щите советский герб меняют на тризуб.

Впрочем, о каких совпадениях может идти речь, если западники сами признаются в своем участии в планировании действий ВСУ и руководстве ими.

- В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце - победа к сентябрю, — заявил в интервью Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Оставим в стороне вот эти отсылы к Голливуду, интереснее другое признание: "Они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы". Весь коллективный разум НАТО трудился над тем, чтобы дать ВСУ полную инструкцию, как, что и когда они должны делать. Единственное, для полной картины гармонии и счастья в полях Украины не хватает регулярных сил стран НАТО. Но, положа руку на сердце, все европейские и американские вояки давно бы сбежали с такой войны, которая не может присниться им в самом страшном кошмаре. Или сдались бы. Им и без того хватает, что пока позорится только продукция их хваленого ВПК, а если еще и солдаты… То НАТО действительно будет впору распускать.

Это Зеленский всячески хорохорится, требуя не обсуждать "ничего про Украину без Украины". В действительности же даже про себя Украина уже давно сама ничего не решает.

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