Путин назвал основное направление удара ВСУ и рассказал о потерях

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

О том, как идет украинское наступление, Владимир Путин рассказал в кулуарах саммита Россия-Африка.

- Так называемое контрнаступление началось с 4 июля. Об этом говорит и задействование стратегических резервов. Что касается последних дней – боевые действия существенным образом активизировались. Основные боестолкновения проходили на направлении главного удара – на Запорожском направлении, - рассказал президент.

Он сообщил, что основной удар приходится на 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и 71-й полк 42-й дивизии 58 армии Южного военного округа.

- Без всякого преувеличения могу сказать: наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, - подчеркнул верховный главнокомандующий.

По словам президента, Украина вывела против нас «большое количество бронетехники». 50 разных машин.

- 39 единиц – 26 танков и 13 бронемашин – были уничтожены. 60% уничтожены силами личного состава, 40% - боевой авиацией, - перечислил Путин.

По словам верховного главнокомандующего, самые тяжелые бои идут сейчас на Запорожском направлении. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

- Сегодня прямо в зоне боев действ нашим парням вручат боевые награды. И я дал указание Минобороны подготовить предложения присвоить подразделениям почетные наименования. Ни на одно из участков противник успеха не имел. Противник отброшен с большими потерями, - добавил он.

Владимир Владимирович пояснил, что ВСУ потеряли около 200 человек.

- У нас разница (в потерях – Ред.) колоссальная. Более чем в десять раз (меньше – Ред.), - сообщил российский лидер.