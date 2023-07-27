Никита Стасишин, заместитель главы Минстроя России: Работа с Африкой вышла на новый уровень

Никита Стасишин, заместитель главы Минстроя России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На форуме Россия-Африка заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин посетил открытую студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказал о планах развития отношений России со странами Африки.

«ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ»

- Никита Евгеньевич, какие соглашения были подписаны или планируются к подписанию на форуме Россия-Африка?

- Сегодня утром подписали меморандум о взаимодействии с республикой Конго. Прошла встреча с министром иностранных дел, мы обсудили точки соприкосновения по линии комфортной городской среды, умного города, технологий строительства, взаимоотношений по развитию городов, созданию более качественного и комфортного проживания для граждан. Договорились, что в будущем уже с профильным Министерством строительства и урбанистики республики Конго займемся гармонизацией наших стандартов и передадим наш опыт, наработанный годами, в части создания комфортной среды для проживания.

Через несколько минут у нас будет встреча с Мадагаскаром, потом Зимбабве – подписание меморандума. С Алжиром ведем глубокую работу по взаимодействию в части технического регулирования и стандартизации процедур. С ЮАР в рамках саммита БРИКС мои коллеги по министерству участвуют в режиме ВКС.

Работа с Африкой у нас началась достаточно давно. Сегодня она вышла на новый уровень. И дальше будет только углубляться. Нам есть чем поделиться с нашими друзьями из Африки.

- Какие инициативы еще планируются с африканскими партнерами?

- Мы планируем развить направление быстровозводимого индивидуального жилищного строительства. Посмотрим, как можно применить наши технологии некапитального строительства для развития первичного звена здравоохранения. Это ФАПы, модули, которые собираются и не требуют подключения к магистральным сетям. За последние десять лет с точки зрения стройки, коммунальной инфраструктуры, применения новых технологий мы очень далеко шагнули вперед. По каждому из направлений – медицина, образование, жилищное строительство, комфортная городская среда, коммунальные услуги – мы путем проб и ошибок сформировали по-настоящему эффективные решения. Этими решениями по любым из направлений, которые относятся к Министерству строительства и ЖКХ России, готовы поделиться по первому запросу наших коллег из Африки.

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- Каковы результаты стройкомплекса России в 2023 году?

- За первое полугодие введено порядка 52 млн. квадратных метров, снижение относительно показателей прошлого года меньше 1%. Главное, что мы видим прирост показателя по многоквартирному жилью на 10% относительно такого же периода. Это значит, что меры поддержки, которые были декларированы и реализовывались по поручению президента нашей страны в пандемийный год, с началом СВО - субсидирование ипотеки, проектное финансирование, мораторий, (все, что было связано со снижением административных процедур, работа штабов под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Энваровича Файзуллина) - это все привело к тому, что сегодня, с учетом цикла трех лет, мы видим по-настоящему результат. А самое главное – мы делаем вместе с регионами все для того, чтобы выйти на показатели не менее прошлого года. А в прошлом было введено более 102 млн. квадратных метров – это абсолютный рекорд с точки зрения ввода жилья за всю историю нашей страны.

Мы ставим задачу по многоквартирному жилью выйти в этом году на совокупный ввод в стране 50 млн. квадратных метров. Растет ипотечный портфель, с учетом проектного финансирования, эскроу-счетов, отрасль чувствует себя стабильно. Жилищное строительство, инвестирование в него, покупка для улучшения жилищных условий, в первую очередь, на этапе стройки, абсолютно безопасны для наших граждан.

- Какие вызовы для российского стройкомплекса вы видите в эпоху глобальных перемен?

- Если мы говорим про российский стройкомплекс вне привязки к саммиту «Россия – Африка», то не снизить объемы строящегося жилья и распечатать весь градпотенциал, который есть, параллельно обеспечивая строительство жилья с необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. При этом не увеличив стоимость квадратного метра, чтобы квартиры за счет существующих механизмов льготной ипотеки могли оставаться доступными для наших граждан. Мы прошли последние три сложных года с гордо поднятой головой. Хотим, чтобы мы стали на голову выше вместе с нашей отраслью.