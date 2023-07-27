Сотрудничество для развития многополярности

Об этом в своей речи во время пленарной сессии второго экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил Президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва намерена развивать сотрудничество с интеграционными организациями африканского региона, включая континентальную зону свободной торговли Африканского союза. Такой обмен практиками позволит достигнуть эффективной деятельности зон свободной торговли, снять ограничения на внутренних рынках и скоординировать разработку унифицированного регулирования для различных отраслей экономики африканских стран.

Это сотрудничество также поможет повысить уровень благосостояния населения региона. Ранее участница форума, первый заместитель генерального секретаря Африканского национального конгресса (ЮАР) Номвула Моконяне отметила важность развития сотрудничества как между региональными интеграционными площадками, так и напрямую между странами Африки и Россией. По ее словам, это будет содействовать достижению более справедливого многополярного мироустройства.

Востребованность такого сотрудничества очевидна на примере крупнейшей страны региона, ЮАР. По оценкам Южноафриканской службы по налогам и сборам (South African Revenue Service), ежегодный уровень недополученных доходов национального бюджета в связи с растущим объемом нелегальной торговли составляет 100 млрд южноафриканских ранд. Это ключевой источник выпадающих бюджетных средств как для страны, так и для всего региона.

Одной из ключевых причин этому стал введенный в стране во время пандемии коронавируса запрет на торговлю табаком и спиртным, что привело к взрывному росту нелегальной торговли. По различным оценкам, сегодня в ЮАР свыше 54% табачного рынка страны заняты нелегальными производителями. Подобная ситуация характерна и для рынка медицинских изделий, средств ухода и гигиены.

В настоящее время в стране проходит процесс публичной оценки антитабачного закона, который, по оценке Юсуфа Абрамджи (Yusuf Abramjee), основателя The Tax Justice South Africa (TJSA), приведет к еще большему росту нелегального рынка за счет внедрения «драконовских требований» для легальных производителей.

Спикер форума, Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин, подчеркнул: «Преступный мир уже давно принял международные формы, что, безусловно, требует интенсификации сотрудничества правоохранительных органов различных стран по борьбе с контрабандой и контрафактом. Такая практика уже имеется и будет продолжаться».

По его словам, правоохранительные органы всех стран концентрируют свои усилия на выявлении подобных структур, которые занимаются контрабандой и контрафактом, и пресечении их деятельности, в этом напрямую заинтересованы представители органов власти, так как это предотвращает утечку бюджетных доходов.

При этом, по мнению Михаила Аничкина, при разработке регулирования, направленного на борьбу с нелегальной продукцией, одними запретительными мерами проблему решить не удастся. Для решения необходимо использовать методы социальной инженерии. По его словам, мировая практика показывает, что результатом запретов становится дальнейшее сокращение легального рынка и еще более бурный рост нелегальных продаж. Контакты российских и международных специалистов, занятых борьбой с контрафактом, ведутся уже много лет — и идёт постоянный обмен практиками по данной проблеме.

Открытое взаимодействие государства, бизнеса и общества, кросс-региональный обмен лучшими практиками и эффективное наращивание темпов сотрудничества способны стать значимыми драйверами для развития российско-африканских отношений и построения более открытого и справедливого многостороннего мироустройства.