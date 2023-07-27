В Москве назвали оператора с самым лучшим интернетом для просмотра YouTube в метро

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По результатам исследования, проведенного компаний DMTEL в метрополитене Москвы, лидером по доступности мобильного интернета и качеству воспроизведения видео с YouTube оказался билайн. Добиться этого удалось за счет того, что на всем отрезке пути пассажиры получают качественный и бесперебойный доступ к Сети. При этом скорость загрузки и скачивания информации оказалась не первостепенной.

- Средняя скорость загрузки имеет очень небольшое влияние на конечного потребителя услуги, так как сервисов, которым необходимо более 12 Мбит/с, пока практически нет. Здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 Мбит/с абонент получал всегда и везде, что мы и предоставляем пассажирам, - пояснили в пресс-службе компании. - Более того, показатель доступности радиосети у нас самый высокий среди всех операторов, что подтверждает тезис о непрерывности сервиса, который зачастую важнее максимальной скорости.

Напомним, по итогам другого исследования, проведенного «Телеком Дейли» в марте, оператор стал лидером по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. Пассажиры без проблем могут пользоваться любыми сервисами в дороге и всегда оставаться на связи.