ФСБ России опубликовала допрос завербованного моряка-террориста

С начала СВО, поддавшись на западную пропаганду, моряк был завербован. Фото: Кадр видео

ФСБ России опубликовало кадры, где задержанный за подготовку в диверсии военный моряк забирает из тайника в лесу взрывчатку. Видно, как он делает снимок, чтобы отчитаться за свои действия перед куратором СБУ.

На допросе он спокойно рассказывает, как его угораздило совершить преступление против своих сослуживцев:

- С начала СВО поддавшись на западную пропаганду был завербован. Поддерживал связь с украинской разведкой через знакомых на Украине. Сообщал им сведения о действиях военных кораблей ВМФ России. В июле 2023 года мне поступило задание совершить теракт. За успешное выполнение мне гарантировалось гражданство Украины и денежное вознаграждение.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили о пресечении попытки спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение.

У завербованного моряка при задержании изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Он также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

Соотвествующие статьи уголовного кодекса предусматривают за эти преступления пожизненный срок.