Анекдоты: Пластический хирург с чувством юмора имел обыкновение вставлять игрушку-пищалку в силиконовую грудь

- Мерзавец! Ты опять ночью назвал меня Катей!

- Так темно же…

* * *

Не верьте людям.

Особенно детям.

Особенно детям, которые просят у вас собаку.

Особенно детям, которые просят у вас собаку и обещают с ней гулять!

* * *

Хорошая новость: мне наконец-то попалась книга, в которой я нашел себя.

Плохая новость: это справочник психологических патологий.

* * *

- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?

- Где-то 85%.

- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?

- Наценка.

* * *

- Каким занятием ты зарабатываешь на жизнь?

- Занятием денег.

* * *

Все были живы. Было скучно.

Но вдруг приехал Эркюль Пуаро...

* * *

- Доктор, почему вон тот профессор меня вылечил за три дня, а вы меня мурыжили три месяца?

- На то он и профессор, он и так богатый, а мне семью кормить надо.

* * *

- Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана возите?

- Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где мы и где Ташкент!

- Ага, спасибо... Таш-кент... семь букв... Подходит!

* * *

Нервничаю уже без огонька и задора - нервные клетки подсели.

* * *

- Реклама работает?

- Да, работает. Вчера дали рекламу: «Нужен сторож». Ночью обокрали.