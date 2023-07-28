Анекдоты: Пластический хирург с чувством юмора имел обыкновение вставлять игрушку-пищалку в силиконовую грудь

- Мерзавец! Ты опять ночью назвал меня Катей!
- Так темно же…
* * *
Не верьте людям.
Особенно детям.
Особенно детям, которые просят у вас собаку.
Особенно детям, которые просят у вас собаку и обещают с ней гулять!
* * *
Хорошая новость: мне наконец-то попалась книга, в которой я нашел себя.
Плохая новость: это справочник психологических патологий.
* * *
- Скажите, какой процент отечественного производства в вашем новом автомобиле?
- Где-то 85%.
- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?
- Наценка.
* * *
- Каким занятием ты зарабатываешь на жизнь?
- Занятием денег.
* * *
Все были живы. Было скучно.
Но вдруг приехал Эркюль Пуаро...
* * *
- Доктор, почему вон тот профессор меня вылечил за три дня, а вы меня мурыжили три месяца?
- На то он и профессор, он и так богатый, а мне семью кормить надо.
* * *
- Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана возите?
- Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где мы и где Ташкент!
- Ага, спасибо... Таш-кент... семь букв... Подходит!
* * *
Нервничаю уже без огонька и задора - нервные клетки подсели.
* * *
- Реклама работает?
- Да, работает. Вчера дали рекламу: «Нужен сторож». Ночью обокрали.