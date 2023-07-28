Зеленский и Залужный в Днепропетровске. Фото: REUTERS

Националисты лезут как тараканы и в Запорожье, и на Донбассе

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 9 атак в районах Авдеевки, Марьинки и севернее Кирово в ДНР, уничтожив склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ, свыше двух рот, танк, семь БМП, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», американскую РЛС AN/TPQ-50. В Клещеевке выведено из строя более 120 боевиков, два танка, четыре БМП, два БТР и бронеавтомобиль «Козак». Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила атаку ВСУ в направлении Червоная Диброва, нивелировав более 15 бойцов, БМП, автомобиль. А в Невском, Торском и Серебрянке потери ВСУ составили почти две роты, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе Урожайного, уничтожив до 16 украинских военнослужащих и две бронемашины. На Запорожском направлении потери противника таковы: более 280 националистов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, два автомобиля, чешская РСЗО RM-70 Vampire, две британские гаубицы FH-70. Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила более 35 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика». Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 20 украинских беспилотников. От винта!

Британцы подтверждают потерю пятой части западных вооружений

Financial Times сообщает, что ВСУ потеряли пятую часть снаряжения, которую Киеву поставил альянс для наступления. Издание ссылается на данные от украинских и западных чиновников. Как отмечает FT, потери украинской армии во время контрнаступления оказались «тяжелыми и ранними». 27 июля агентство Bloomberg и NYT сообщили, что ВСУ начали «крупную механизированную контрнаступательную операцию» в западной части Запорожской области. Кому-то в Киеве и Вашингтоне от этого полегчало?

Зеленский сыграл главнокомандующего в Днепропетровске

Шестой президент незалежной 27 июля оказался в Днепропетровске (Днепре по-украински). Там Зеленский отдал приказ об усилении воздушного щита. Самостийный главковерх написал в своем ТГ-канале: «Оценили результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений». Доклад на эту духоподъемную тему зачитал командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Украинский лидер заслушал доклады о ходе наступательных и оборонительных действий, об обеспечении войск боеприпасами. Пока трагикомик играл в главковерха, его квартира в Ялте перешла в собственность Республики Крым. Что, из мести опять атакует дронами с сухогрузов?

Российский хоккейный тренер считает, что в Латвии устали от Украины

Владмир Крикунов, бывший тренер сборной России по хоккею, заявил, что после начала СВО отношение к нему окружающих не изменилось. Российский хоккейный наставник заявил: «Ситуация с Украиной уже многим надоела. Люди все неглупые и понимают, с чего все началось. У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой — русские. Как мы раньше жили с ними хорошо, так и живем». Он подчеркнул, что отношение к нему не поменялось и в других странах, где он работал: в Казахстане, Белоруссии и Словении. Так там на четверть бывший наш народ.

Вторично найдены следы взрывчатки в судах у Крымского моста

Следы взрывчатки выявлены в трюме еще одного сухогруза, который следовал через Керченский пролив из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. В Центре общественных связей ФСБ полагают, что данное судно могло быть ранее использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию незалежной. В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, шедшего из турецкого порта Синоп в Ростов-на-Дону, сотрудники спецслужбы обнаружили следы динитротолуола и тротила. В июне и июле 2023 года это судно дважды заходило в порт Рени в Одесской области. И 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, тоже обнаружили следы взрывчатых веществ. Так они борются с голодом в Африке.

В Запорожской области отвергают возможность «детонирования ЗАЭС»

Владимир Рогов, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», назвал ложью заявление украинской стороны о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Так он отреагировал на заявление главы Минэнерго незалежной Германа Галущенко в интервью Politico, что реактор на ЗАЭС может сдетонировать в любое время, поскольку Киев полностью отключен от систем мониторинга безопасности на станции. Рогов назвал это заявление элементом психологической войны и напомнил, что представители МАГАТЭ не фиксировали никаких таких рисков. Разруха, как всегда, в головах.

Британцы не скрывают, что разрабатывали планы «наступа ВСУ»

Джеймс Хирши, замглавы британского Минобороны, сообщил, что Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана контрнаступления ВСУ. И, по его словам, украинская армия оправдывает ожидания союзников. Хирши заявил в интервью Telegraph: «В целом Киев выполняет план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы». По словам Хирши, украинское командование проявляет «надлежащую осторожность», не отправляя большое количество военнослужащих и западное оружие на поле боя. Этого заместителя министра надо командировать под Орехов или Артемовск, чтобы пятой точкой прочувствовал «надлежащую осторожность».

Одесский порт прилег на борт

В одном из портов под Одессой в ночь на 27 июля разбили оборудование. Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило в соцсетях: "Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Был зафиксирован взрыв в административном здании порта. Также разрушена инфраструктура одного из украинских портов в Одесской области на Дунае". А меньше надо взрывчатку на сухогрузах возить вместо зерна.

На Хмельницком аэродроме не ждали гостей с востока, а они и не спрашивали

Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, признал, что прошедшей ночью, как и накануне, хорошо прилетело по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Подразделения ПВО не справились с отражением удара. На этом аэродроме базировались Су-24, с которых по Крыму, Луганску и другим мирным районам запускают британские ракеты Storm Shadow. Есть еще несколько таких точек — они известны и, как пелось в рекламе «а теперь мы летим к вам!».

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