В России создали стандарт помощи детям с аутизмом при учебе в школах и детских садах

Проект охватил 12 регионов, 6 ресурсных групп в детских садах и 23 ресурсных класса Фото: pixabay.com

Дети с аутизмом сегодня могут учиться наравне с остальными - посещать те же детские сады и школы. Там для них создаются ресурсные классы, а в помощь приставлены педагоги-тьюторы, которые составляют для каждого особенного ребенка индивидуальный образовательный маршрут, опираясь на методики, доказанные научными исследованиями.

Однако, как отмечают в ассоциации «Аутизм-Регионы», большинство таких исследований проводятся в клинических условиях, их результаты сложно применить в такой естественной среде, как школа. На практике специалисты часто не могут быстро и правильно подобрать верные методы работы с особенными детьми и вынуждены применять множество вариантов работы, пока не достигнут результата.

В Ассоциации решили проверить эффективность научно доказанных методов в условиях образовательного процесса и создать стандарт обучения детей с аутизмом в школах и детских садах. Разработка содержит готовые алгоритмы действий, необходимые в тех или иных проблемных ситуациях.

Как рассказывает Ксения Афанасьева, исполнительный директор Ассоциации «Аутизм-Регионы», в результате исследования был выявлен запрос со стороны специалистов, родителей и НКО на повышение качества образовательного процесса детей с РАС с применением методов с доказанной эффективностью, выстраивание четкой системы сбора и анализа данных и оперативного принятия клинических решений на основе этих данных.

"В ответ на этот запрос Ассоциация запустила новый проект «НИИ: наука и инклюзия», чтобы разработать стандарт, который поможет унифицировать работу моделей «Ресурсный класс» и «Ресурсная группа»", - отмечает Афанасьева.

В исследовании приняли участие 320 детей от 7 до 17 лет из 12 регионов России. Экспертная группа проекта – специалисты в сфере образования, прикладного анализа поведения и ученые – на протяжении учебного года изучала проблемное поведение, коммуникативные и социальные навыки детей.

Специалисты проанализировали успешность применения доказательных методов в детском саду и школе, а также оценили социальный эффект этих методов в условиях инклюзии в образовательных учреждениях. На основе полученных данных эксперты разработали основные положения стандарта применения методов помощи детям с РАС с доказанной эффективностью. Документ доступен по ссылке.

Основная цель стандарта – оказать практическую помощь специалистам сферы инклюзивного образования в унификации сбора и анализа данных, заполнении документации, а также облегчить выбор методов с научно доказанной эффективностью.

Проект охватил 12 регионов, 6 ресурсных групп в детских садах и 23 ресурсных класса. Каждого ребенка сопровождал специалист по прикладному анализу поведения. В проекте были задействованы 27 таких специалистов. Вместе с кураторами школ и детских садов они разрабатывали поведенческие обучающие программы, оценивали эффективность применения методов обучения, собирали данные по обучению и поведению каждого ребенка.

Исследование проходило в рамках проекта «НИИ: наука и инклюзия», поддержанного Фондом президентских грантов. Раннее проект организации «Инклюзивная адаптация» вошел в топ-100 лучших инициатив, поддержанных Фондом президентских грантов.