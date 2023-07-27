Военная спецоперация на Украине 28 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июля 2023 года.

Минобороны РФ проинформировало о нанесении ударов по аэродромам, а также пунктам управления и дислокации ВСУ. Кроме того, были поражены сборочные цеха и склады с беспилотными катерами, а также другим западным оружием.

Украинские войска за прошедшие сутки продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, а также Южно-Донецком направлениях.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации складов ВСУ с авиатопливом. Склады с топливом были уничтожены в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области.

Группировка Вооруженных сил РФ «Восток» за сутки уничтожила 25 танков украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Потери противника на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин высказался о попытках ВСУ провести вторую волну контрнаступления на Запорожском направлении.

«Пытались подобрать брошенную технику, подбитую, раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя. Но тоже были рассеяны», - подчеркнул президент.