Выступление Владимира Путина на форуме Россия-Африка 28 июля: Что скажет президент

Президент выступит на пленарной сессии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саммит Россия-Африка, проходящий в Петербурге, растянется чуть ли не на четыре дня. Официальная часть запланирована на четверг и пятницу, 27 и 28 июля. Но многие гости останутся до воскресенья, чтобы попасть на военно-морской парад по случаю Дня ВМФ.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что 28 июля Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита. Слово дадут и 17 лидерам африканских стран, прилетевшим в Петербург.

Начало мероприятия запланировано на 10,15 утра по московскому времени.

Выступление Владимира Путина на форуме Россия-Африка 28 июля, Видеотрансляция выступления Владимира Путина

Точное содержание речи президента мы узнаем только в конце, но уже сейчас можно предположить, о чем Путин скорее всего скажет.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Вероятно, но не факт, что Владимир Владимирович еще раз объяснит, почему мы из нее вышли. Вообще, он все уже сказал 27 июля, но тема для международного агрорынка больная, поэтому не грех и повторить.

Африканские политики боятся, что сейчас мировые цены на зерно скакнут, а это может обернуться голодом на Черном континенте и народными волнениями. Отсюда вытекает вторая вероятная тема речи.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОСТАВКИ

Да, президент пообещал многим странам Африки привезти безвозмездно по 25-50 тысяч тонн пшеницы. Думаем, это обещание будет повторено, чтобы успокоить приехавших политиков и, что не менее важно, глобальных агротрейдеров.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Ну и конечно президент не обойдет остальные темы сотрудничества. В конце концов, на продовольствие приходится только треть товарооборота России и Африки.

Наша страна традиционно строит на Черном континенте электростанции. Глава страны расскажет о выгодных условиях продолжения этой практики. Причем мы сильны не только в ГЭС, но и в атомных электростанциях.

А еще Россия продает в Африку углеводороды и машины.

РАВНОПРАВИЕ

Колониальное прошлое – больная тема для многих африканских стран. Поэтому будет логично, если Владимир Владимирович расскажет о многополярном мире и уважении интересов разных стран. Это и соответствует нынешней политике Кремля, и приятно будет послушать гостям.

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