«Образцовые дворы». Глава Якутии проверил, как строятся дома и дворы в Ленском районе

Фото: Андрей СОРОКИН

27 июля руководитель Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Ленский район проверил качество строительства жилых домов и дворовых территорий в Ленске. Эти объекты строятся по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Глава посетил новые дома в квартале «Рабочий». Он остался доволен тем, что увидел и назвал дворы образцовыми. Здесь застройщик АО «777» применил комплексный подход: кроме комфортных подъездов, автостоянок, создана площадка для семейного отдыха, оборудованная скамейками, фонтаном с применением современных строительных материалов.

Фото: Андрей СОРОКИН

– Порадовало, что застройщик не только строит сами дома, но еще и очень правильно относится к благоустройству территорий. Тот двор, который мы сегодня посетили, достоин лучших домов, которые у нас строятся. Поэтому этот пример мы можем транслировать и на другие районы, – прокомментировал Айсен Николаев.

Главный критерий – это мнение жителей. Все они хвалят застройщика за проделанную работу. По сравнению с аварийными домами, где они ранее проживали, это небо и земля.

По словам представителя компании-застройщика Александра Куксы, в Ленском районе программа переселения по объемам – одна из самых больших после Якутска.

– Мы в этом году в конце декабря вводим два девятиэтажных дома, в каждом из которых практически по 100 квартир. На следующий год в начале декабря запланирован ввод еще двух девятиэтажных многоквартирных домов, – сказал он.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, Ленск стал одним из активных участников национального проекта «Жилье и городская среда», программы «Формирование современной городской среды», победителем Всероссийского конкурса лучших проектов «Малые города и исторические поселения», I-го конкурса лучших проектов среди субъектов ДФО.

Фото: Андрей СОРОКИН

С 2018 по 2022 годы в Ленске благоустроены пять общественных пространств, в том числе площадь Ленина, городской парк культуры и отдыха, сквер аэропорта, детская площадка в микрорайоне Мухтуйский, спортивная площадка в микрорайоне АЛРОСА. Благодаря федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» появился мини-парк в квартале «Рабочий».

В республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в Ленском районе включены 219 многоквартирных домов. К данному моменту в Ленском районе новые квартиры получили более 3,2 тысяч человек.