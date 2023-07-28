ФСБ России задержала за терроризм жителя Орловской области

Сотрудники ФСБ России опубликовали видео с задержанием жителя Орловской области, который собирался выехать на Украину, чтобы принять участие в террористических действиях в составе иностранного легиона.

Из переписки узнаем, что 39-летнего жителя Орловской области звали Юрий, он переехал в качестве беженца из Азербайджана в Россию в 1995 году, через 12 лет получил гражданство, работал юристом.

«Украинский понимаю, каждый день смотрю их СМИ и ютубе канала. Хотел бы попасть в иностранный легион, - писал он регулярно во все украинские министерства и ведомства.

С такими заявлениями Юрий регулярно обращался в Службу Безопасности, Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и Министерство иностранных дел Украины. Вскоре эта переписка так утомила сотрудников ФСБ России, что Юрия решили арестовать. Чтобы им не воспользовались украинские спецслужбы.

«Задержанный инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», - прокомментировали кадры задержания в ЦОС ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации».