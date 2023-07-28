Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июля 2023 7:59

Шойгу показали в Корее военный парад

Министр выступил в Пхеньянском дворце спорта и побывал на приеме в резиденции главы Центрального Комитета Трудовой партии Кореи
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.

Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.

Фото: REUTERS

Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.

Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации. Мероприятие проходило под руководством Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

Фото: REUTERS

По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

Также на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна прошел военный парад.

- В составе парадных расчетов прошли военнослужащие корейской народной армии в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950 – 1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники, - комментируют кадры в Минобороны России.

Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации.

Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации.

Фото: REUTERS

Все участники парада, шагая мимо трибуны, искренне улыбались. Улыбались, как счастливые и уверенные в своем будущем люди.

Армия и безопасностьАрмия