Шойгу показали в Корее военный парад

Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.
Фото: REUTERS
Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.
Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации. Мероприятие проходило под руководством Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.
Фото: REUTERS
По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.
Также на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна прошел военный парад.
- В составе парадных расчетов прошли военнослужащие корейской народной армии в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950 – 1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники, - комментируют кадры в Минобороны России.
Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации.
Фото: REUTERS
Все участники парада, шагая мимо трибуны, искренне улыбались. Улыбались, как счастливые и уверенные в своем будущем люди.