Шойгу показали в Корее военный парад

Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне. Фото: REUTERS

Министр обороны РФ принял участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной Войне, в столице КНДР в Пхеньяне.

Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации. Мероприятие проходило под руководством Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России. Фото: REUTERS

По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, в резиденции «Чиндалле» состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

Также на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна прошел военный парад.

- В составе парадных расчетов прошли военнослужащие корейской народной армии в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950 – 1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники, - комментируют кадры в Минобороны России.

Глава военного ведомства России лично поздравил участников торжественного заседания в Пхеньянском дворце спорта с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени Президента Российской Федерации. Фото: REUTERS

Все участники парада, шагая мимо трибуны, искренне улыбались. Улыбались, как счастливые и уверенные в своем будущем люди.