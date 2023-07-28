В День ВМФ России на Поклонной горе пройдут народные гулянья

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В эти выходные дни (29 и 30 июля) Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные мероприятия на Поклонной горе. На территории мемориального комплекса откроются сразу 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.

«В десятках локаций от военных реконструкторов, ДОСААФ и других ведомств проходят мастер-классы, турниры, игры и выставки. Музей Победы приглашает пройти квест по многочисленным площадкам, получив стилизованные «Красноармейские книжки». В них организаторы ставят отметки за выполнение заданий, а затем самым активным вручают призы и угощают солдатской кашей», - говорится в приглашении.

Реконструкторы научат школьников вязать морские узлы и семафорной азбуке, а у Главного здания Музея Победы всех желающих научат танцевать популярную матросскую пляску «Яблочко». На мастер-классе покажут самые характерные движения: присядку, хлопушку и чечеточный перестук.

С легендарной полуторки в локации «Фронтовая агитбригада» выступят певцы и актеры.

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

КСТАТИ

Кроме того, все желающие могут присоединиться к бесплатным пешим экскурсиям по достопримечательностям Поклонной горы. Для этого необходима предварительная регистрация. Гиды Музея Победы встретят экскурсантов на трех точках – у входа в кинотеатр «Поклонка» Музея Победы, у метро Парк Победы и на Аллее Партизан со стороны Минской улицы.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится Музеем Победы при поддержке Правительства Москвы. Ознакомиться с полной программой и следить за изменениями мероприятий можно на сайте Музея Победы.