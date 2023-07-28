В последний месяц в половине стран мира нет ковида? Почему с коронавирусом рано прощаться

ВОЗ отменил пандемию, но ковид никуда не исчез: в мире за месяц зарегистрировано почти миллион новых случаев COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После последнего отчета ВОЗ о ковиде соцсети запестрели заголовками: «Почти в 50% стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19». Только вот забыли сделать уточнение – из-за низкого охвата тестированием. То есть люди болеют, но тесты уже не проводят.

Что сказано в отчете ВОЗ на самом деле:

- За последние 28 дней (с 28 июня по 23 июля) во всем мире было зарегистрировано более 868 000 новых случаев COVID-23 и более 3700 смертей. Всего в мире зарегистрировано более 768 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,9 миллиона случаев смерти от ковида.

- В настоящее время зарегистрированные случаи заболевания неточно отражают показатели инфицирования из-за сокращения тестирования и отчетности во всем мире. Тем не менее 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае заболевания. Количество заболеваний постепенно снижается с середины 2022 года.

- Но не везде: в нескольких странах число заражений растет.

Поэтому ВОЗ призывает правительства поддерживать, а не демонтировать системы, которые они создали для противодействия COVID-19.

ГДЕ ОПЯТЬ ФИКСИРУЮТ ВСПЫШКИ

В Китае

Эта страна начала готовиться к очередной вспышке еще в июне. Руководитель экспертной группы Лян Ваньнянь, комментируя на пресс-конференции решение ВОЗ об отмене пандемии, сказал: «Окончание «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» не означает конец пандемии COVID-19. И вовсе не означает, что вред от пандемии полностью исчез. А значит, мы не можем отпустить ситуацию».

Уже тогда прогнозировали, что заражений будет более 60 млн в месяц. Только на 28 июля в Китае зарегистрировано помиллиона заболевших.

В Японии

В условиях сокращенного объема тестирования на ковид количество случаев инфицирования в Японии уже превышает 6-ю волну. Заражаются группами (медицинские учреждения, детские центры, пансионаты для пожилых людей).

Кстати, японские ученые высчитали, что с каждой «волной» ковида снижается интервал между заражениями. По их данным, с приходом Омикрона повторное инфицирование случается через 3.7 месяца. То есть мы можем болеть ковидом по три раза в год…

В Шотландии

Врачи Шотландии призывают вернуться маски для снижения распространения вируса: у них резкий подъем заболеваемости: сообщается о закрытой больнице из-за вспышки COVID-19, увеличении приема детей на 140% за одну неделю.

В США выявили повышенный уровень инфицированности коронавирусом сточных вод. Все больше обращений за неотложной помощью, показатели положительных тестов на ковид растут на большей части территории страны.

Есть сигналы о росте ковида из Южной Кореи (за последнюю неделю число инфицированных увеличилось на 39%).

ВАКЦИНА ОТ КОВИД БУДЕТ С ОБНОВЛЕННЫМИ ШТАММАМИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Россия-Африка» отметил, что «обновленная вакцина «Спутник», которая будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса, уже проходит клинические исследования».

Эксперты считают, что, возможно, к осени, она станет доступной для населения.