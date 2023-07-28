Следствию стали известны имена лишивших жителей Донецка газа и воды

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Глава СК России заслушал доклады о результатах расследования преступлений киевского режима. Ему сообщили, что на основании собранных доказательств следствием заочно предъявлены обвинения командующим подразделениями ВСУ Палагнюку, Мойсюку и Ковальчуку.

Возбуждены уголовные дела и в отношении ряда украинских военнослужащих, что обстреливали мирные дворы Донецка. В частности, завершено расследование уголовного дела в отношении 8 военнослужащих ВСУ, которые выполняли преступные приказы.

«Установлено, что в марте 2022 года Денис Сивец, Юрий Галацкий и еще шесть украинских военнослужащих, получив незаконные приказы от командования, осуществили из минометов обстрелы критически важной гражданской инфраструктуры: газораспределительной станции «Донбасстрансгаз» и насосной станции «Вода Донбасса», расположенных в Донецкой Народной Республике. В результате их преступных действий причинен ущерб на сумму более 26 млн рублей. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», - говорится в сообщении СК России.

Также стало известно, что к уголовной ответственности заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в медиапространстве как Мамука Мамулашвили. Установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал «Грузинский национальный легион» и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР. В настоящее время из числа легиона к уголовной ответственности привлечены уже более 70 наемников.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета России наградил подчиненных и дал ряд поручений и указаний.