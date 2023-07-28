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Общество28 июля 2023 10:45

Первоклассникам – книжки, бойцам – «Нивы»

Пермский край отправил бронированные автомобили землякам-участникам СВО и гуманитарный груз для северодончан
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Участникам СВО направлены 10 бронированных автомобилей «Нива»

Участникам СВО направлены 10 бронированных автомобилей «Нива»

10 бронированных автомобилей «Нива», спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки - все эти нужные вещи, собранные неравнодушными жителями, общественными объединениями, коммерческими и государственными организациями Пермского края, отправили в Луганскую Народную Республику.

Значительная часть гуманитарного груза направлена в воинские части, где служат бойцы из Прикамья. Также участникам спецоперации передадут письма, детские рисунки и плакаты. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, груз собирался с учетом потребностей военнослужащих.

Для поддержания боевого духа на передовую отправлены письма, рисунки и поделки детей из Пермского края.

Для поддержания боевого духа на передовую отправлены письма, рисунки и поделки детей из Пермского края.

Но не только землякам-воинам помогают пермяки. Они понимают, что жители освобожденных территорий нуждаются в самых необходимых вещах. Поэтому в состав гуманитарного груза вошли компьютеры и телефоны, предметы личной гигиены, консервы и другие продукты питания для жителей Северодонецка.

Не забыли наши земляки и о том, что не за горами 1 сентября. В пять школам Северодонецка отправлены наглядные материалы с правилами орфографии и пунктуации для 1-9 классов, периодическая система Менделеева, таблицы для начальной школы, портреты физиков, математиков, химиков, путешественников, писателей, композиторов, биологов.

Для учеников начальной школы переданы подарочные наборы – рюкзаки, укомплектованные необходимыми канцелярскими принадлежностями. А первоклассники из Северодонецка, как и их ровесники из Перми и других территорий Прикамья, получат в подарок памятные книги. Для них отправлены сборники историй «Здравствуй, школа!» пермского детского писателя Андрея Зеленина.

Также школы получат оргтехнику, в том числе многофункциональные устройства, интерактивный программно-аппаратный комплекс, мультимедийные проекторы.

Оргтехнику направили в Северодонецк также для организации работы МФЦ. Сейчас северодончане активно оформляют документы российского образца, что делает МФЦ одним из самых посещаемых мест города. А благодаря поставке компьютеров и другой офисной техники из Прикамья планируется открытие дополнительных окон приема граждан.

- Буквально несколько недель назад с рабочим визитом у нас был губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с которым мы определили приоритеты, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Одним из них и был вопрос оснащения МФЦ. Что еще раз доказывает, что те вещи, которые проговариваются, очень быстро решаются, – рассказал глава администрации Северодонецка Николай Моргунов.

В прошлом году между Пермским краем и Северодонецком было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках Прикамье участвует в ремонте садиков и школ, жилых домов, а также в восстановлении коммунальной инфраструктуры луганского города. В частности, скоро в Северодонецке благодаря поддержке Правительства Пермского края установят две газовые котельные, которые будут обеспечивать теплом детский сад, школу и еще ряд социально значимых объектов.

- Котельные будут работать в автоматическом режиме, - рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края. - Они укомплектованы необходимыми системами регулировки, средствами защиты с автоматическим уведомлением ответственных лиц о возникновении аварийной ситуации.

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