Первоклассникам – книжки, бойцам – «Нивы»

Участникам СВО направлены 10 бронированных автомобилей «Нива»

10 бронированных автомобилей «Нива», спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки - все эти нужные вещи, собранные неравнодушными жителями, общественными объединениями, коммерческими и государственными организациями Пермского края, отправили в Луганскую Народную Республику.

Значительная часть гуманитарного груза направлена в воинские части, где служат бойцы из Прикамья. Также участникам спецоперации передадут письма, детские рисунки и плакаты. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, груз собирался с учетом потребностей военнослужащих.

Для поддержания боевого духа на передовую отправлены письма, рисунки и поделки детей из Пермского края.

Но не только землякам-воинам помогают пермяки. Они понимают, что жители освобожденных территорий нуждаются в самых необходимых вещах. Поэтому в состав гуманитарного груза вошли компьютеры и телефоны, предметы личной гигиены, консервы и другие продукты питания для жителей Северодонецка.

Не забыли наши земляки и о том, что не за горами 1 сентября. В пять школам Северодонецка отправлены наглядные материалы с правилами орфографии и пунктуации для 1-9 классов, периодическая система Менделеева, таблицы для начальной школы, портреты физиков, математиков, химиков, путешественников, писателей, композиторов, биологов.

Для учеников начальной школы переданы подарочные наборы – рюкзаки, укомплектованные необходимыми канцелярскими принадлежностями. А первоклассники из Северодонецка, как и их ровесники из Перми и других территорий Прикамья, получат в подарок памятные книги. Для них отправлены сборники историй «Здравствуй, школа!» пермского детского писателя Андрея Зеленина.

Также школы получат оргтехнику, в том числе многофункциональные устройства, интерактивный программно-аппаратный комплекс, мультимедийные проекторы.

Оргтехнику направили в Северодонецк также для организации работы МФЦ. Сейчас северодончане активно оформляют документы российского образца, что делает МФЦ одним из самых посещаемых мест города. А благодаря поставке компьютеров и другой офисной техники из Прикамья планируется открытие дополнительных окон приема граждан.

- Буквально несколько недель назад с рабочим визитом у нас был губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с которым мы определили приоритеты, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Одним из них и был вопрос оснащения МФЦ. Что еще раз доказывает, что те вещи, которые проговариваются, очень быстро решаются, – рассказал глава администрации Северодонецка Николай Моргунов.

В прошлом году между Пермским краем и Северодонецком было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках Прикамье участвует в ремонте садиков и школ, жилых домов, а также в восстановлении коммунальной инфраструктуры луганского города. В частности, скоро в Северодонецке благодаря поддержке Правительства Пермского края установят две газовые котельные, которые будут обеспечивать теплом детский сад, школу и еще ряд социально значимых объектов.

- Котельные будут работать в автоматическом режиме, - рассказали в министерстве ЖКХ Пермского края. - Они укомплектованы необходимыми системами регулировки, средствами защиты с автоматическим уведомлением ответственных лиц о возникновении аварийной ситуации.