Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны России сообщает о продолжении тщетных попыток наступательных действий вооруженных формирований украинского режима на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил потери украинских националистов за сутки: на Южно-Донецком направлении противник в атаках потерял до 180 украинских солдат, на Времевском выступе до 110, на Краснолиманском до 90, на Донецком более 260, на Купянском свыше 30, на Херсонском до 20.

Кроме 690 наемников киевского режима наши воины по всей линии соприкосновения ликвидировали три американские артиллерийские системы М777, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, пять танков, в том числе три немецких «Leopard», два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также десятки единиц различных систем вооружений ВСУ.

Хорошая методичная боевая работа позволила нашим воинам на ряде участков контратаковать: в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на 1,5 километра на Сватовском направлении, где захватили ряд опорных пунктов ВСУ, а западнее населенного пункта Житловка Луганской Народной Республики отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.

В это время нашей оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожской области были ликвидированы: тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ. Артиллерией нашей группировки в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 17 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

244 - вертолета.

5308 - беспилотных летательных аппаратов.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11010 - танков и других боевых бронированных машин.

1140 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5646 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11939 - единиц специальной военной автомобильной техники.