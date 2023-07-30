Пять фильмов, пророчества из которых сбылись

В "Терминаторе" показан искусственный интеллект. Фото: кадр из фильма.

Как только появился кинематограф, появилась и кинофантастика. Уже в 1896 году вышла лента «Замок дьявола», где в антураже готического замка исчезали люди и преображались привычные предметы. Но то готика. Попытки заглянуть в будущее, представить, как люди будут жить, скажем, через сто лет, долгое время оставались наивными. Кинематографисты грезили о летающих машинах, воображали неудобные футуристические одежды, а появление смартфонов не угадал никто.

Самый первый «фантастический» фильм вышел в 1896 году - «Замок дьявола». Фото: Кадр из фильма

И все-таки есть в истории кино фильмы-пророчества, создателям которых удалось предвидеть грядущее с невероятной ясностью. Вот пять таких картин...

«Небо зовет», 1959, СССР

«Небо зовет». Фото: Кадр из фильма

Фрагмент из этой ленты обошел все соцсети, когда Илон Маск научил ракеты садиться «на попу». В советском фильме 1959 года показана именно такая посадка. Тогда это сочли фантазией. Запуски ракет были еще в диковинку. Улетела - уже хорошо. То, что ракета, отработав, падает, и использовать ее вторично нельзя, не считалось проблемой. То ли дело в наши дни, когда в космос запускают тысячи аппаратов. Команде Илона Маска удалось, преодолев технические трудности, научить ракету такому трюку. Но как киношники предвидели?

Фильм снят на студии им. Довженко. Два экипажа, наш и американский, прибывают на орбитальную станцию, чтобы оттуда впервые в истории стартовать к Марсу. В погоне за лаврами первопроходцев штатовцы вылетают раньше срока. Но сбиваются с пути и вот-вот рухнут на Солнце. Советский корабль летит на помощь американцам...

Несмотря на ходульность сюжета, картина оказала заметное влияние на мировой кинематограф. В 1962 году в США вышел сильно переработанный вариант, его видит Стэнли Кубрик, и в 1968 году включает в свою легендарную «Космическую одиссею 2001 года» целые графические куски советской картины (костюмы, дизайн кораблей и так далее).

Даже если фильм намечался проходной, в СССР было принято привлекать консультантов-профессионалов. Вот и «Небо зовет» консультировали член-корреспондент Академии наук Авенир Яковкин и конструктор ракет Александр Борин. Один из них и подбросил идею. Тема возврата ракет обсуждалась, считалась технически сложной, но была уверенность, что рано или поздно так и будет. Ну, так и стало!

«Метрополис», 1927, Германия

«Метрополис». Фото: Кадр из фильма

Будущее наступило, машины повсюду, но человек счастливее не стал: капиталисты угнетают, работники страдают. История картины даже интереснее сюжета: части ее были потеряны, и найдены уже в наши дни. Полотно поражает спецэффектами, думаешь - «как вам это удалось?»

Именно в 1920-е годы, когда техника делала впечатляющие успехи, многие задумывались, а что с человеком-то будет. Режиссер «Метрополиса» Фриц Ланг заглянул в будущее, но просвета не узрел и там. Что ж, если трезво посмотретьна вещи, он прав: тот же одиозный Илон Маск увольняет тысячи людей без объяснения причин, а имен инженеров, воплощавших его фантазии в жизнь, мы даже не знаем, все «Маск изобрел» да «Илон придумал».

«Заражение», 2011, США

«Заражение». Фото: Кадр из фильма

Картин, предсказавших пандемию, эксперты насчитывают минимум с десяток. Но чаще всего упоминается «Заражение» с Мэттом Деймоном. Сюжет прост: по миру распространяется зараза, которая передается через предметы. Всюду хаос, власти не справляются, но в итоге придумывают вакцину.

С ковидом вышло, как с «Вороньей слободкой» - все так ждали катастрофы, что она случилась. За месяц до инцидента в Ухане, в ноябре 2019 года, один международный институт опубликовал прогноз распространения по Земле некоего вируса, который легко передается от человека к человеку, но убивает далеко не всех. Институт устроил онлайн-презентацию, я там был, и со мной - со всего мира! - от силы человек 200. Никого это всерьез не интересовало, не верили.

Зато киношникам сюжеты для фильм-катастроф ой как нужны. Уронив на Америку все астероиды и атаковав всеми возможными формами жизни, кинематографисты взялись за вирусы, и преуспели. Все эпидемии немного похожи и предсказуемы, отчего и чувство, будто «предсказали».

«Терминатор», 1984 (первый фильм), США

«Терминатор». Фото: Кадр из фильма

Сюжет вы знаете, а пророчеств тут целых два: миром правит искусственный интеллект (ИИ), а роботы состоят из жидкого металла и могут чинить сами себя. Что ж, ИИ, нейросети уже общаются друг с другом на своем, ими же изобретенном, языке, и иногда угрожают «истребить человечество». А на днях ученые открыли свойства некоторых металлов к самовосстановлению. Так что до жидких роботов рукой подать. Сам Арнольд Шварценеггер признал, что картина получилась уж очень пророческой.

Кажется, так вышло случайно. Образ Терминатора посетил режиссера Джеймса Кэмерона в бреду, когда мэтр подхватил лихорадку. Тогда же привиделся и жидкий робот. Сам Кэмерон говорит, что насмотрелся фантастики 1950-х: в самом деле, несмотря на убогий технический уровень, тогдашние картины невероятно изобретательны.

Идея, что человек что-то придумает, а это что-то его убьет, относится к базовым страхам человечества. И начало тут дал воистину пророческий роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» 1818 года. Юная писательница вывела киборга, то есть полуробота-получеловека, что невероятно свежо для того времени. В 1984 году ИИ уже играл в шахматы, а злые роботы все чаще рассматривались на роль «врага человечества». Видимо, все это в сумме и натолкнуло Кэмерона на идею фильма.

«Вспомнить все», 1990, США

«Вспомнить все». Фото: Кадр из фильма

Мы еще не на Марсе, как герой картины (в исполнении все того же Шварценеггера), тогда почему фильм вошел в наш список? Там показаны две вещи: беспилотные такси, и ложные воспоминания. И если про машины без водителя грезили все, кому не лень, то воспоминания о том, чего не было - идея прорывная.

Уже в наши дни заговорили об «эффекте Манделы»: это когда все помнят что-то, чего не было. Потрясающие успехи в науке о мозге, достигнутые в 2010-х годах, продемонстрировали, что воспоминания - это не фотография, а продукт творческий, и фантазий там больше, чем реальности. Сценаристы определенно предсказали появление целого направления в науке - и за это им громадный респект.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Как уже говорилось, никто не предвидел появления смартфона. Даже в продвинутых картинках - какие-то громадные устройства с кнопками. Что делает классные старые фильмы… неубедительными, что ли. И это загадка: почему не додумались-то?

Но в остальном фантасты напророчили практически все. Только разрозненно: в одних картинах показан «умный дом», в других - что-то вроде интернета, видеосвязь так вообще в каждом втором фильме. Что объяснимо: и изобретения, и фантастику творит один инструмент, мозг человека. Видимо, в мозгу заложены некие шаблоны, по ним все и работают.

Но что-то упорно не внедряется. Например, связь через голограмму: и вроде голограмму давно придумали, и есть даже копеечные гаджеты, которые превращают смартфон в голографический проектор, но нам удобнее говорить с экраном, а не с объемной фигурой.