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Наука30 июля 2023 0:00

Пять фильмов, пророчества из которых сбылись

Некоторые из этих фильмов были сняты десятки лет назад, но очень точно описывают явления сегодняшнего дня. Как их авторам это удалось?
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
В "Терминаторе" показан искусственный интеллект.

В "Терминаторе" показан искусственный интеллект.

Фото: кадр из фильма.

Как только появился кинематограф, появилась и кинофантастика. Уже в 1896 году вышла лента «Замок дьявола», где в антураже готического замка исчезали люди и преображались привычные предметы. Но то готика. Попытки заглянуть в будущее, представить, как люди будут жить, скажем, через сто лет, долгое время оставались наивными. Кинематографисты грезили о летающих машинах, воображали неудобные футуристические одежды, а появление смартфонов не угадал никто.

Самый первый «фантастический» фильм вышел в 1896 году - «Замок дьявола». Фото: Кадр из фильма

Самый первый «фантастический» фильм вышел в 1896 году - «Замок дьявола». Фото: Кадр из фильма

И все-таки есть в истории кино фильмы-пророчества, создателям которых удалось предвидеть грядущее с невероятной ясностью. Вот пять таких картин...

«Небо зовет», 1959, СССР

«Небо зовет». Фото: Кадр из фильма

«Небо зовет». Фото: Кадр из фильма

Фрагмент из этой ленты обошел все соцсети, когда Илон Маск научил ракеты садиться «на попу». В советском фильме 1959 года показана именно такая посадка. Тогда это сочли фантазией. Запуски ракет были еще в диковинку. Улетела - уже хорошо. То, что ракета, отработав, падает, и использовать ее вторично нельзя, не считалось проблемой. То ли дело в наши дни, когда в космос запускают тысячи аппаратов. Команде Илона Маска удалось, преодолев технические трудности, научить ракету такому трюку. Но как киношники предвидели?

Фильм снят на студии им. Довженко. Два экипажа, наш и американский, прибывают на орбитальную станцию, чтобы оттуда впервые в истории стартовать к Марсу. В погоне за лаврами первопроходцев штатовцы вылетают раньше срока. Но сбиваются с пути и вот-вот рухнут на Солнце. Советский корабль летит на помощь американцам...

Несмотря на ходульность сюжета, картина оказала заметное влияние на мировой кинематограф. В 1962 году в США вышел сильно переработанный вариант, его видит Стэнли Кубрик, и в 1968 году включает в свою легендарную «Космическую одиссею 2001 года» целые графические куски советской картины (костюмы, дизайн кораблей и так далее).

Даже если фильм намечался проходной, в СССР было принято привлекать консультантов-профессионалов. Вот и «Небо зовет» консультировали член-корреспондент Академии наук Авенир Яковкин и конструктор ракет Александр Борин. Один из них и подбросил идею. Тема возврата ракет обсуждалась, считалась технически сложной, но была уверенность, что рано или поздно так и будет. Ну, так и стало!

«Метрополис», 1927, Германия

«Метрополис». Фото: Кадр из фильма

«Метрополис». Фото: Кадр из фильма

Будущее наступило, машины повсюду, но человек счастливее не стал: капиталисты угнетают, работники страдают. История картины даже интереснее сюжета: части ее были потеряны, и найдены уже в наши дни. Полотно поражает спецэффектами, думаешь - «как вам это удалось?»

Именно в 1920-е годы, когда техника делала впечатляющие успехи, многие задумывались, а что с человеком-то будет. Режиссер «Метрополиса» Фриц Ланг заглянул в будущее, но просвета не узрел и там. Что ж, если трезво посмотретьна вещи, он прав: тот же одиозный Илон Маск увольняет тысячи людей без объяснения причин, а имен инженеров, воплощавших его фантазии в жизнь, мы даже не знаем, все «Маск изобрел» да «Илон придумал».

«Заражение», 2011, США

«Заражение». Фото: Кадр из фильма

«Заражение». Фото: Кадр из фильма

Картин, предсказавших пандемию, эксперты насчитывают минимум с десяток. Но чаще всего упоминается «Заражение» с Мэттом Деймоном. Сюжет прост: по миру распространяется зараза, которая передается через предметы. Всюду хаос, власти не справляются, но в итоге придумывают вакцину.

С ковидом вышло, как с «Вороньей слободкой» - все так ждали катастрофы, что она случилась. За месяц до инцидента в Ухане, в ноябре 2019 года, один международный институт опубликовал прогноз распространения по Земле некоего вируса, который легко передается от человека к человеку, но убивает далеко не всех. Институт устроил онлайн-презентацию, я там был, и со мной - со всего мира! - от силы человек 200. Никого это всерьез не интересовало, не верили.

Зато киношникам сюжеты для фильм-катастроф ой как нужны. Уронив на Америку все астероиды и атаковав всеми возможными формами жизни, кинематографисты взялись за вирусы, и преуспели. Все эпидемии немного похожи и предсказуемы, отчего и чувство, будто «предсказали».

«Терминатор», 1984 (первый фильм), США

«Терминатор». Фото: Кадр из фильма

«Терминатор». Фото: Кадр из фильма

Сюжет вы знаете, а пророчеств тут целых два: миром правит искусственный интеллект (ИИ), а роботы состоят из жидкого металла и могут чинить сами себя. Что ж, ИИ, нейросети уже общаются друг с другом на своем, ими же изобретенном, языке, и иногда угрожают «истребить человечество». А на днях ученые открыли свойства некоторых металлов к самовосстановлению. Так что до жидких роботов рукой подать. Сам Арнольд Шварценеггер признал, что картина получилась уж очень пророческой.

Кажется, так вышло случайно. Образ Терминатора посетил режиссера Джеймса Кэмерона в бреду, когда мэтр подхватил лихорадку. Тогда же привиделся и жидкий робот. Сам Кэмерон говорит, что насмотрелся фантастики 1950-х: в самом деле, несмотря на убогий технический уровень, тогдашние картины невероятно изобретательны.

Идея, что человек что-то придумает, а это что-то его убьет, относится к базовым страхам человечества. И начало тут дал воистину пророческий роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» 1818 года. Юная писательница вывела киборга, то есть полуробота-получеловека, что невероятно свежо для того времени. В 1984 году ИИ уже играл в шахматы, а злые роботы все чаще рассматривались на роль «врага человечества». Видимо, все это в сумме и натолкнуло Кэмерона на идею фильма.

«Вспомнить все», 1990, США

«Вспомнить все». Фото: Кадр из фильма

«Вспомнить все». Фото: Кадр из фильма

Мы еще не на Марсе, как герой картины (в исполнении все того же Шварценеггера), тогда почему фильм вошел в наш список? Там показаны две вещи: беспилотные такси, и ложные воспоминания. И если про машины без водителя грезили все, кому не лень, то воспоминания о том, чего не было - идея прорывная.

Уже в наши дни заговорили об «эффекте Манделы»: это когда все помнят что-то, чего не было. Потрясающие успехи в науке о мозге, достигнутые в 2010-х годах, продемонстрировали, что воспоминания - это не фотография, а продукт творческий, и фантазий там больше, чем реальности. Сценаристы определенно предсказали появление целого направления в науке - и за это им громадный респект.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Как уже говорилось, никто не предвидел появления смартфона. Даже в продвинутых картинках - какие-то громадные устройства с кнопками. Что делает классные старые фильмы… неубедительными, что ли. И это загадка: почему не додумались-то?

Но в остальном фантасты напророчили практически все. Только разрозненно: в одних картинах показан «умный дом», в других - что-то вроде интернета, видеосвязь так вообще в каждом втором фильме. Что объяснимо: и изобретения, и фантастику творит один инструмент, мозг человека. Видимо, в мозгу заложены некие шаблоны, по ним все и работают.

Но что-то упорно не внедряется. Например, связь через голограмму: и вроде голограмму давно придумали, и есть даже копеечные гаджеты, которые превращают смартфон в голографический проектор, но нам удобнее говорить с экраном, а не с объемной фигурой.

Наука: Клуб любознательных