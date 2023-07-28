Андрей Чибис: Важно побывать на объекте, пообщаться со строителями, людьми, лично посмотреть ход работ

Андрей Чибис (справа) регулярно посещает объекты строительства и реконструкции. Фото: gov-murman.ru

«Все объекты находятся под постоянным контролем. Значительная часть строек у меня всегда в кабинете на экране компьютера – на видео с камер смотрю, что происходит. Но очень важно побывать на объекте, пообщаться со строителями, людьми, лично посмотреть ход работ. Сложности возникают всегда, но все объекты у нас в активной фазе стройки: это школа на улице Советской, ремонт школы №1, многоквартирные дома для переселения северян из аварийного жилья, в высокой стадии готовности стадионы – «Авангард» и «Юность». Дороги ремонтируются, мы видели, когда проезжали, что значительный объем дорог, запланированных в этом году, выполнен, и по нацпроекту и в рамках дополнительных средств, которые мы выделили городу. Динамично идут работы по благоустройству. Администрация города значительно перестроила свою работу, стало гораздо эффективнее, чем в былые годы», – подчеркнул Андрей Чибис.

До 2026 года в Мурманской области планируется построить 14 многоквартирных жилых домов в Мурманске, Умбе, Зеленоборском. Глава региона посетил строительные площадки многоквартирных жилых домов на улице Анатолия Бредова и на улице Успенской. Квартиры в обоих домах уже выкуплены городской администрацией для северян, переселяющихся из ветхого и аварийного фонда, а также детей-сирот.

«Что касается хода работ по домам – мы находимся в графике. По дому на Бредова планируем ключи отдать в конце года. На Успенской план сдачи – 2024 год. Планируется дальнейшее развитие микрорайонов. На Бредова будут снесены 3 аварийных дома рядом, чтобы построить дополнительную детскую и спортивную инфраструктуру, также участок напротив планируем получить в собственность, чтобы построить там еще два 9-этажных дома», – отчитался глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: gov-murman.ru

Строительство школы на 500 мест на улице Советской должно быть завершено в августе следующего года. А на улице Капитана Буркова ведется капитальный ремонт школы №1.

«Современные школы очень востребованы, поэтому мы ремонтируем и строим новые, чтобы улучшить для наших ребят качество образовательной среды. Стараемся, чтобы вокруг школ также обновлялась и благоустраивалась окружающая территория, среда. В том числе наша задача – облагородить и преобразовать район Жилстрой. Чтобы туда переезжали молодые семьи, чтобы изменилась репутация района. Он находится в хорошей логистической зоне, близко к центру города. Новая школа, отремонтировали дороги, следующим этапом там будут снесены дома и начнем строительство новых – все это изменит качество жизни в этом районе», – отметил Андрей Чибис.

В Мурманске продолжается и масштабное обновление спортивной инфраструктуры. На стадионе спорткомплекса «Авангард» ведется обустройство современного футбольного поля. А на стадионе «Юность» в ходе ремонта уже сделано основание и покрытие стадиона, установлены светильники на опоры, началось устройство бортового камня.

В рамках плана «На Севере – жить» восстанавливается кинотеатр «Родина» — объект культурного наследия регионального значения. Реконструкция здания, которое построено в 1948 году, поддержала компания «НОВАТЭК». Инвестиции в создание культурного центра составили 500 млн рублей.

«Мы регулярно посещаем объекты строительства и реконструкции, в том числе с губернатором. Сегодня посетили лишь часть, их гораздо больше реализуется в городе. Ключевые – строящаяся школа и многоквартирные дома. Жилье для нас сейчас является основой, нужно улучшать условия жизни людей. Также проехали по участкам дорог, которые отремонтированы в этом году. Работы много и останавливаться не планируем. По школе на Советской работа кипит, мы в графике и рассчитываем, что в следующем году школа примет учеников. А школа № 1 – одно из старейших зданий в городе, трудностей по реконструкции было немало, но мы все их преодолели. Это будет одна из самых современных школ в городе, с учетом проведенных работ можно сказать, что фактически школа построена с нуля», – сказал Юрий Сердечкин.