«Олигархам не докладывают мяса»: Заложники санкций тратят не слишком много, но и не выживают

Примечательно, что санкции и прочие ограничения хоть и повлияли на размеры состояний российских олигархов, но они все равно измеряются десятками миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните прошлогодние рыдания некоторых российских олигархов? Мол, нет денег даже на уборщицу, в ресторан не сходить. Английские власти заблокировали прошлой весной счета Михаила Фридмана, Петра Авена и десятков других российских богачей, живущих в Лондоне.

Первым двум, судя по сообщениям английских СМИ, выделили по 2500 фунтов в месяц (по нынешнему курсу – около 250 тысяч рублей). Это прожиточный минимум в таком городе, как Лондон. Иммигрант из какого-нибудь Пакистана на такую сумму еще проживет и даже сможет половину отправить на родину, но для наших олигархов такое падение уровня жизни было катастрофическим.

- Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно, - заявил прошлой весной Михаил Фридман.

- Разрешат ли мне теперь нанимать уборщицу или водителя? Я ведь не умею водить сам... Может, будет водить моя падчерица? Мы не знаем, как выжить, - сказал в одном из интервью Петр Авен.

Правда, судя по данным американских журналистов, перебиваться с хлеба на воду, а также учиться самостоятельно управляться со шваброй и автомобилем, нашим олигархам не пришлось. Их адвокаты отстояли права своих клиентов на комфортную жизнь.

«Михаил Фридман за 9 месяцев 2022 года получил почти $400 тысяч. Также Фридман получал ежемесячное пособие в размере почти $9 тысяч для удовлетворения основных потребностей своей семьи. Петр Авен, в свою очередь, ежемесячно получал порядка $77 тысяч», - пишет газета New York Times.

Как поясняет газета, система устроена таким образом. Предприниматели из России, попавшие под санкции, но при этом живущие в Великобритании, получают от местных властей специальные лицензии (читай – «подачки»). К примеру, в 2022 году их получили 82 богача. То есть, чтобы позволить себе больше, нужно сходить на поклон к местным чиновникам. Как правило, в окружении местных юристов, забирающих часть суммы в виде гонорара.

А ведь дома в Лондоне наши богачи покупали как раз для того, чтобы спокойно – вдали от непредсказуемых российских властей – провести пенсионные годы. Надеялись, что в оплоте демократии они смогут без проволочек распоряжаться вывезенными из России миллиардами. Но власти Туманного альбиона церемониться не стали. Экспроприировали все, до чего смогли дотянуться. Причем, казалось бы, вечно нейтральные швейцарцы поступили так же.

- Все личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы. Операции строго ограничены. Мне как физическому лицу не разрешен въезд в ЕС. Дети не видят своих друзей, скучают по своим игрушкам и задают вопросы, на которые я не могу ответить. Европа больше не может считаться безопасным местом для иностранцев. Здесь вы можете стать объектом преследования из-за своей национальности, - жаловался швейцарским журналистам другой российский олигарх – Андрей Мельниченко.

Примечательно, что санкции и прочие ограничения хоть и повлияли на размеры состояний российских олигархов, но они все равно измеряются десятками миллиардов долларов (подробнее – см. графику). Правда, частично это номинальное богатство. Если оно лежит в европейских банках, чтобы получить к нему доступ, нужно ходить на поклон. Таковы теперь традиции западной демократии.

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