Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июля 2023 14:53

Удушат без сантиментов: Польша готовится захватить часть Западной Украины

Аналитик Ваджра предрек исчезновение Украины как государства
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Польша ждет удобного момента, чтобы захватить часть Западной Украины.

Польша ждет удобного момента, чтобы захватить часть Западной Украины.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» в эфире «Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы о возможных притязаниях Польши на украинскую территорию и порассуждал, как далеко Варшава готова зайти.

ВАРШАВА ЖДЕТ УДОБНОГО МОМЕНТА

- Как вы видите эту унию с Польшей? Ведь Украина – националистическое государство. Польша, наверное, даже еще больше. Как Украина может пойти на это слияние с Польшей?

- Вы видите Украину, какая она сейчас есть, вы видите Польшу, которая сейчас есть. И вы делаете правильный вывод: как можно соединить две не соединяемые вещи.

У Варшавы свой метод уний, создания Речи Посполитой – Великой Польской империи «от моря до моря». Все территории, которые у Польши когда-то были, она не путем войн получила, а путем хитрой дипломатии, династических связей, уний.

Здесь назревает приблизительно та же ситуация. Главная цель политики Польши по отношению к Украине – чтобы Украина не дай бог не вышла из конфликта с Россией. Поляки смотрят на происходящее как на процесс ликвидации украинского государства. А когда оно будет истощенным, слабым, когда у Украины не будет националистических амбиций, они возьмут ее тепленькой.

ВЕЧНО У ЧУЖОГО САПОГА

Польша перестала существовать к концу XVIII века. Весь XIX век польская элита мечтала о реанимации великой Польши. Потом были события начала ХХ века. Польшу вынули из небытия. У правящей элиты автоматически включилась программа создания великой Польши. Они наступили на те же грабли. И в 1939 году Польша опять перестает существовать, слилась за две недели.

Пришел Советский Союз, вынули из грязи, обтерли, обмыли, обучили, прирезали территории. Поляки их не завоевали. Товарищ Сталин сказал: это мы забираем, а это мы от немцев отдаем вам. Поляки были очень рады. Русские сделали Польшу опять из ничего. Потом был развал Советского Союза, Польша стала «свободной и независимой» - нашла нового хозяина. Вступила в НАТО. Поляки все убеждены, что США – величайшая империя. Если ты будешь любимой женой американцев, будет все замечательно. Так же думает украинская верхушка.

НАС ЖДЕТ СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Посмотрите, в каком состоянии сейчас Украина. Это пример для польской элиты, но это их ничему не учит. У них в планах дождаться, когда рухнут остатки украинской государственности, они зайдут на Западную Украину. Как минимум, это Восточная Галиция, максимум – забирают Волынь. Это их мечта.

Мы подошли к черте передела политических границ. Мир будет меняться радикально. На определенном этапе начнут исчезать существующие государства. Украина – первая. Она откроет новую эпоху. В Европе тоже будет серьезный передел. Американцы уйдут, это очевидно. Нам надо укреплять западную границу. Там начнется такое, что мало никому не покажется. В этом хаосе на выходе останутся не все государства.

УКРАИНА ПРИВЫКЛА ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ

- Почему нет в украинском обществе протеста по поводу возможного слияния с Польшей?

- Не все на Украине понимают, к чему идет дело. Даже представители интеллектуальной элиты. Надо учитывать ментальную малороссийскую особенность – приспособляемость. Вся история Малороссии – история приспосабливания под ситуацию. Поляков ненавидят в Западной Украине. Но они понимают, что единственный шанс попасть в Европу – только через Польшу. Они учат язык, основы католицизма, историю. Поляки украинцев тоже не любят, но им надо улыбаться, пока все с Украиной не закончилось. Основная масса населения на Западной Украине готова лечь под любого. Поляки будут себя вести с ними так, как надо вести. Пока они себя сдерживают. Но когда эта псевдогосударственность исчезнет, они себя сдерживать не будут. Будет обратная реакция. Если у националистических групп на Западной Украине не будет поддержки извне, поляки их удушат очень быстро, сделают это без всяких сантиментов.

У ВЕНГРОВ И РУМЫН СВОИ ИНТЕРЕСЫ

- Почему на этом украинском направлении побеждает Польша, в игре не участвуют Венгрия и Румыния?

- Венгры и румыны присутствуют на Западной Украине локально. Если поляки – тотально, поэтому у них и претензии тотальные, то у венгров и румын там есть свои этнические территории, но они за их рамки не выходят. Восточная Галиция долгое время была под Польшей. Даже в рамках Австрийской империи там господствовали поляки.

КАРТИНА ДНЯ