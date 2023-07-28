Удушат без сантиментов: Польша готовится захватить часть Западной Украины

Польша ждет удобного момента, чтобы захватить часть Западной Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» в эфире «Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы о возможных притязаниях Польши на украинскую территорию и порассуждал, как далеко Варшава готова зайти.

ВАРШАВА ЖДЕТ УДОБНОГО МОМЕНТА

- Как вы видите эту унию с Польшей? Ведь Украина – националистическое государство. Польша, наверное, даже еще больше. Как Украина может пойти на это слияние с Польшей?

- Вы видите Украину, какая она сейчас есть, вы видите Польшу, которая сейчас есть. И вы делаете правильный вывод: как можно соединить две не соединяемые вещи.

У Варшавы свой метод уний, создания Речи Посполитой – Великой Польской империи «от моря до моря». Все территории, которые у Польши когда-то были, она не путем войн получила, а путем хитрой дипломатии, династических связей, уний.

Здесь назревает приблизительно та же ситуация. Главная цель политики Польши по отношению к Украине – чтобы Украина не дай бог не вышла из конфликта с Россией. Поляки смотрят на происходящее как на процесс ликвидации украинского государства. А когда оно будет истощенным, слабым, когда у Украины не будет националистических амбиций, они возьмут ее тепленькой.

ВЕЧНО У ЧУЖОГО САПОГА

Польша перестала существовать к концу XVIII века. Весь XIX век польская элита мечтала о реанимации великой Польши. Потом были события начала ХХ века. Польшу вынули из небытия. У правящей элиты автоматически включилась программа создания великой Польши. Они наступили на те же грабли. И в 1939 году Польша опять перестает существовать, слилась за две недели.

Пришел Советский Союз, вынули из грязи, обтерли, обмыли, обучили, прирезали территории. Поляки их не завоевали. Товарищ Сталин сказал: это мы забираем, а это мы от немцев отдаем вам. Поляки были очень рады. Русские сделали Польшу опять из ничего. Потом был развал Советского Союза, Польша стала «свободной и независимой» - нашла нового хозяина. Вступила в НАТО. Поляки все убеждены, что США – величайшая империя. Если ты будешь любимой женой американцев, будет все замечательно. Так же думает украинская верхушка.

НАС ЖДЕТ СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Посмотрите, в каком состоянии сейчас Украина. Это пример для польской элиты, но это их ничему не учит. У них в планах дождаться, когда рухнут остатки украинской государственности, они зайдут на Западную Украину. Как минимум, это Восточная Галиция, максимум – забирают Волынь. Это их мечта.

Мы подошли к черте передела политических границ. Мир будет меняться радикально. На определенном этапе начнут исчезать существующие государства. Украина – первая. Она откроет новую эпоху. В Европе тоже будет серьезный передел. Американцы уйдут, это очевидно. Нам надо укреплять западную границу. Там начнется такое, что мало никому не покажется. В этом хаосе на выходе останутся не все государства.

УКРАИНА ПРИВЫКЛА ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ

- Почему нет в украинском обществе протеста по поводу возможного слияния с Польшей?

- Не все на Украине понимают, к чему идет дело. Даже представители интеллектуальной элиты. Надо учитывать ментальную малороссийскую особенность – приспособляемость. Вся история Малороссии – история приспосабливания под ситуацию. Поляков ненавидят в Западной Украине. Но они понимают, что единственный шанс попасть в Европу – только через Польшу. Они учат язык, основы католицизма, историю. Поляки украинцев тоже не любят, но им надо улыбаться, пока все с Украиной не закончилось. Основная масса населения на Западной Украине готова лечь под любого. Поляки будут себя вести с ними так, как надо вести. Пока они себя сдерживают. Но когда эта псевдогосударственность исчезнет, они себя сдерживать не будут. Будет обратная реакция. Если у националистических групп на Западной Украине не будет поддержки извне, поляки их удушат очень быстро, сделают это без всяких сантиментов.

У ВЕНГРОВ И РУМЫН СВОИ ИНТЕРЕСЫ

- Почему на этом украинском направлении побеждает Польша, в игре не участвуют Венгрия и Румыния?

- Венгры и румыны присутствуют на Западной Украине локально. Если поляки – тотально, поэтому у них и претензии тотальные, то у венгров и румын там есть свои этнические территории, но они за их рамки не выходят. Восточная Галиция долгое время была под Польшей. Даже в рамках Австрийской империи там господствовали поляки.