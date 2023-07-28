Алмазы, доступные курорты и дружба в политике: Россияне перечислили бонусы от сотрудничества с Африкой

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В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка-2023. Делегации из африканских стран приехали договориться о более тесном сотрудничестве с нашей страной. А тем временем россияне подумали и перечислили, какую выгоду может это сотрудничество принести. Итоги опроса публикует сайт Kp.RU.

Как оказалось, основным бонусом от сотрудничества с африканским континентом россияне считают политическую поддержку на международной арене. За этот вариант проголосовали 59% опрошенных.

42% голосов россияне отдали за драгоценные камни, металлы, полезные ископаемые, которыми богата Африка. А еще 40% добавили, что было бы здорово импортировать тропические фрукты, вкусные овощи и разнообразные орехи по доступным ценам.

35% россиян проголосовали за хороший кофе, который нам может дать Африка, а еще 29% - за доступный отдых на их курортах. Участники опроса отметили, что сейчас в условиях санкций особенно приятно было бы получить возможность ездить отдыхать в африканские страны по льготным программам, например, без виз и по доступным ценам. Тем более что в Африке такая интересная культура и богатая природа.

27% опрошенных добавили, что из Африки можно напрямую получать какао-бобы, тогда в стране появится еще больше вкусного шоколада и конфет, да и по цене они, наверняка, станут доступнее.

17% сказали, что хотели бы получать из Африки текстиль. Во многих странах континента используют очень красивые натуральные ткани, такая одежда стала бы украшением магазинов, и легко заменила бы ушедшие западные бренды.

Оставшиеся 11% проголосовали за табак и табачные изделия. А некоторые респонденты добавили, что было бы здорово наладить сотрудничество во всех перечисленных отраслях.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 7,1 тысячи человек.