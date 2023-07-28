Уганда – островок стабильности в Африке, благодаря России

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

27 июля на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Уганда стала «островком стабильности» в Африке, благодаря поставкам российского вооружения. Однако сотрудничество двух стран не ограничивается «оборонкой», а затрагивает целый ряд сфер от культуры до космоса, в каждой из который реализуются амбициозные проекты.

В прошлом году Россия и Уганда отмечали 60-летие установления дипотношений. СССР одним из первых официально признал в 1962 году новую страну, спустя всего 4 дня после обретения Угандой независимости. В этой исторической точке и лежит прочная основа многолетней плодотворной дружбы. Как заявил президент Уганды, его народ помнит эту поддержку в борьбе с колониализмом и ценит ее. «Когда разворачивались все эти процессы, советский народ стал первым, кто встал на нашу сторону в борьбе с колониализмом» - подчеркнул он.

Мусевени неоднократно декларировал свою приверженность России и встречался с российскими политиками, а в ходе прошлогоднего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Уганду, комментируя антироссийскую риторику, заявил: «Я не прозападный и не провосточный, я за себя, и это единственный возможный ответ для серьезного политического деятеля». Примечально, что Уганда с этого года будет председательствовать в Движении неприсоединения. По мнению президента страны, участие в блоках, где страны автоматически поддерживают позицию, будь она правильной или неправильной, иррационально.

Активное политическое взаимодействие идет в связке с динамичным продвижением торгово-экономических связей, укреплением контактов между деловыми кругами России и Уганды. В мае 2015 года в столице Уганды Кампале было подписано соглашение об учреждении Межправительственной Российско-Угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), которое вывело партнерство на новый уровень.

По данным ФТС РФ, товарооборот России и Уганды в 2021 году составил 431,6 миллиона долларов, из которых на российский экспорт приходится 407,7 миллиона долларов. Россия поставляет злаки, транспорт, оборудование и вооружение. Импорт из Уганды представлен кофе и другой сельскохозяйственной продукцией. В ходе встречи с Владимиром Путиным президент Уганды сетовал, что западные страны за счет пошлин ущемляют развитие обрабатывающих производств, вынуждая африканцев продавать дешевле сырье. Политика, которая будет фокусироваться на импорте товаров с добавленной стоимостью, в свою очередь, могла быть точкой роста для африканских стран.

Среди перспективных областей сотрудничества России и Уганды – энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, научно-образовательная сфера, телекоммуникации, кибербезопасность и сельское хозяйство.

На полях саммита также обсуждались проекты с сектором здравоохранения и освоения космоса. На площадке стало известно о целом ряде амбициозных договоренностей. Например, Россия поможет Уганде отправить на орбиту первый спутник страны. По словам президента Уганды, это «позволит решить много проблем в области как окружающей среды, так и безопасности".

В сфере развития энергетики Уганда и Россия договорились о строительстве АЭС, согласовав проект, на реализацию которого претендовали сразу несколько стран. Господин Мусевени также пригласил российские компании принять участие в разведке нефтяных ресурсов Уганды предложил включиться в проект нефтяного трубопровода в Восточной Африке, по которому его страна уже работает с Францией и Китаем.

Также стало известно, что Уганда расширит действующий в стране сервисный центр для вертолетов российского производства, став крупнейшим в Африке хабом по их ремонту и обслуживанию, а также продвижению российских аэрокосмических технологий.