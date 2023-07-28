Украинская ракета С-200 сбита в районе Азова в Ростовской области

Первый удар ракетами пришелся по Таганрогу. Фото: t.me/golubev_vu

Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли повторный удар ракетой по Ростовской области. Сбили ракету на пути к Азову.

«Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», - говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что на этот раз обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности.

Отметим, что первый удар пришелся по Таганрогу. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и оперативно перехвачена в воздухе. Но обломки ракеты упали на территории жилого района. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей.

Ракета С-200 может нести более 90 кг взрывчатых веществ. Но ее могут снарядить более мощной современной взрывчаткой. Также боевая часть ракеты также несет более ста килограммов поражающих элементов. Это 37 000 шариков диаметром более 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук).

И самое неприятное: подрыв боевой части ракеты происходит либо по команде активного радиолокационного взрывателя, либо в случае разрыва электрического питания. То есть даже если ее сбить в воздухе, то происходит самоподрыв и шрапнель поражает все на своем пути.

Напомним, что самый громкий случай использования ЗРК С-200 произошел во время учений ВСУ 4 октября 2001 года на Украине. Тогда украинские военные непреднамеренно сбили их ЗРК С-200 гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса «Тель-Авив - Новосибирск» и убили сразу 78 человек. Просто перепутали пролетающий над Черным морем гражданский лайнер с учебной целью. Уже в 2023 ВСУ прицельно били из С-200 по поселку Бытошь Брянской области.

СПРАВКА «КП»

Зенитный ракетный комплекс ЗРК С-200 выпускался с 1967-1987 годы в нескольких вариантах Ангара/Вега/Дубна, и состоял на вооружении Украины до 2013 года (истек срок хранения). В СССР ЗРК С -200был предназначен для воздушной обороны больших площадей от бомбардировщиков и летательных аппаратов, но с 1990 года в России их можно увидеть только в музеях.

Максимальная дальность полета ракеты — от 160 до 300 км.

Длина ракеты - 11 м

Стартовая масса - 7,1 т.

Скорость полета ракеты - 700—1200 м/с.

Масса боевой части - 200 кг.

Массы взрывчатки - 90 кг гексогена и тротила

Диаметр поражающих элементов - 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). Всего 37 тыс. штук элементов.

Детонация - подрыв производится по команде активного радиолокационного взрывателя, но в случае разрыва электрического питания происходит самоподрыв.