Виктор Бут: Россия - это точка опоры и стратегический союзник Африки в создании многополярного мира

Виктор Бут
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
…- Алло, Виктор Анатольевич! Привет вам из очень дождливой Москвы.
- Вы звоните в такой же дождливый Санкт-Петербург. Всю ночь шел дождь.
На форум всем приходилось заходить под хороший моросящий летний дождик.
- Как же наши африканские друзья-то там выдержали? Некоторые были даже с голыми плечами, у них национальная одежда такая.
- Сегодня как-то выдержали. День выдался довольно насыщенный, много было разных сессий, всюду - народ.
- Вы же не совсем обычный гость этого саммита. В своей прошлой или позапрошлой жизни вы работали с Африкой очень плотно. И, я знаю, любите Африку. Каково вам было снова окунуться в эту немного знакомую обстановку. И, может быть, даже увидеть знакомые лица?
- Да, Александр, довелось встретиться с теми, кого знал очень давно, с 90-х годов.
А, вообще, конечно, очень радостно видеть то, что наконец-то Россия занялась - серьезно и системно - отношениями с Африкой.
И - выстраиваются не просто и не только торговые отношения…
- Что, конкретно, вы имеете ввиду?
- Расширяется сотрудничество в области образования. Теперь больше студентов будет обучаться в российских вузах - увеличивается квота.
Мне довелось побывать на пленарном заседании, где выступал Владимир Владимирович.
- И как впечатление?
- То, что он сказал, думаю, определяет не только вектор, но и даёт импульс в развитии наших отношений с Африкой на ближайшие хотя бы несколько лет.
- Какие, прежде всего, тезисы вы имеете в виду? Вас как «африканца», извините за такое определение, - что привлекло, прежде всего?
- Я думаю, что самый главный посыл для африканцев – создание равноправного, хочу подчеркнуть, равноправного, сбалансированного подхода - во всех областях и направлениях сотрудничества.
Это было главным в политике Советского Союза. И сейчас Россия - такая же точка опоры. И - главный стратегический союзник всех африканских стран - именно в отстаивании общих интересов по созданию многополярного мира и сохранению традиционных, консервативных взглядов.
Я думаю, это надёжный фундамент на будущее. И на этой основе будет уже намного легче наращивать объёмы и торгового, и технического сотрудничества.
Очень большим интересом у африканцев пользуется энергетическая отрасль. И те наработки, которые есть у России, а они очень и очень конкурентоспособны.
Сегодня вокруг стенда нашего Росатома просто было что-то невероятное. Очень большой интерес к тем проектам, которые предлагает Росатом. Очень много было встреч и у других стендов наших корпораций.
- Вы как-то проговорились в наших беседах, что, когда вам пришлось почти 15 лет просидеть в американской тюрьме, вы очень много языков изучили. В этом вашем запасе - сколько всего языков африканского семейства?
- Это как в том анекдоте: смотря для чего - так а мы продаем или покупаем?
К сожалению, как таковых африканских языков я не изучал. А те, которые используются в Африке, я знал еще до моих приключений в Соединенных Штатах.
Это, в основном, португальский, английский и французский. В принципе, и сейчас это три основных языка, на которых говорит Африка.
- О чем вы с нашими африканскими друзьями говорили на португальском, французском и английском? Я имею в виду тезис, который не раз звучал в эти недели и в эти дни, что мы - против гегемонии.
- Если перевести это в практическую плоскость, африканцы прекрасно осведомлены и понимают, что происходит в геополитике.
И сейчас они пытаются выстроить с нами, действительно, глубокие отношения - прежде всего, экономические.
Но здесь необходим системный подход - уже со стороны нашего государства по созданию этой инфраструктуры.
- Здесь же свои особенности, своя специфика…
- Необходимо, во-первых, создавать финансовую систему, не зависимую от Запада. Это - для того, чтобы мы могли производить взаиморасчеты с африканскими странами. А во-вторых, видимо, надо инвестировать, вкладываться в то, чтобы строить хабы, открывать наши экономические зоны. Таких, как вот в Египте – суэцко-российская промышленная зона.
Потому что даже на специальной сессии по логистике, в которой я участвовал, представители наших шипинговых компаний говорили о том, что у нас нет таких портов. Потому что во многих африканских портах работают западные фирмы. И поэтому при обслуживании наших судов там возникают проблемы.
И здесь есть не только понимание, но и желание африканской стороны, чтобы мы заходили, инвестировали в Африку, работали системно Просто сейчас что-то продать в африканские страны, наверное, так же сложно, как и что-то там нам купить.
То есть, им необходима какая-то локализация, чтобы были задействованы местные компании, чтобы использовались местные же ресурсы.
- Как считаете - Африка сильно изменилась?
- И Африка изменилась, и мы изменились.
Смотрите, за ближайшие 30 - 40 лет, наверное, население Африки удвоится и достигнет где-то 3 миллиардов.
Очень быстро, быстрее, чем в других регионах мира, в Африке растет средний класс.
То есть, это будет огромный рынок не только для индустриального оборудования, но - и просто разного ширпотреба, который у нас в стране производится.
Я уже даже не говорю про продовольствие, про рынок продуктов питания, где наша страна имеет хорошие перспективы стать, действительно, мировым лидером по поставкам.
Не только зерна, но и мяса, мясомолочной продукции, кондитерская тоже будет очень востребована.
А также, например, то, что делается из зерна. Это и мука, и макаронные изделия, масло растительное. И сегодня было очень много делегаций вокруг как раз стендов наших производителей, которые предлагали и мясную продукцию, и все остальное.
Это очень радует.
- Масло растительное производят, все-таки, не из пшеницы, а из подсолнуха.
- Из подсолнуха, понятно. Подсолнечник же не поставляют, а уже - готовое масло. Это хороший передел, хороший результат.
- Мы наблюдали, как африканцы аплодировали Владимиру Путину, когда он говорил о безвозмездной поставке зерна, причем бесплатно мы его доставим. А Виктор Бут в каких случаях аплодировал главе государства?
- Знаете, таких случаев было несколько.
Но главное то, что озвучены конкретные, такие краеугольные, наверное, позиции России в отношениях с Африкой.
Видимо, этот посыл воспримут правильно наши корпорации, которые имеют возможность зайти в Африку и начать работать системно. А не только «РУСАЛ», «Ренова» и прочие.
Африка сейчас - это тот континент, где нас ждут, где нас будут встречать очень тепло и радушно. И надо правильно, системно поставить эту работу.
- С кем из наших Виктор Бут общался, может быть, из руководителей ведомств?
- Виктор Бут, будем так говорить, общественный деятель, предприниматель, который пытается войти опять в бизнес. Было бы неправильно, если бы я встречался с такими фигурами…
Поэтому, говорить о каких-то особых встречах… Я старался просто посмотреть, понять. Для меня было очень интересно не только какие африканские делегации приехали, а посмотреть, своими руками пощупать то, что наши предприятия делают, и делают очень и очень хорошо.
- Вы заговорили о том, что возвращаетесь в бизнес. Африка какое место здесь будет занимать?
- Я думаю, одно из центральных.
- А если конкретно?
- Знаете, давайте не будем сейчас. Цыплят по осени считают. Надо сначала добиться каких-то результатов, прежде чем о них начинать говорить.
- Этой осенью будем считать циплят или следующей?
- Ну, наверное, следующей.
- Я так понял, что вы себя там чувствовали, как среди своих, если встретили очень много знакомых лиц (я имею в виду, африканских). А в Африку непосредственно вы собираетесь в ближайшее время?
- Опять же, все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Заграничный паспорт я уже получил. Конечно, появится необходимость – я готов.
- Визы каких африканских государств могут появиться в паспорте Виктора Бута?
- Ну, давайте оставим это за скобками нашего с вами интервью, учитывая некую щепетильность моей позиции. Ну, будем смотреть, Александр…
* * *
- Вы ответили примерно на 80 процентов моих вопросов. Или процент больше все-таки?
- Все-таки больше. Александр, у нас с вами, наверное, самые доверительные отношения.
- Да. Вам спасибо огромное. А вы можете слова произнести на каком-то африканском языке, которыми вы раньше обычно приветствовали своих друзей?
- Ну, наверное, на суахили, - «бана джамбо» - одно из таких приветствий….Долгожданных!