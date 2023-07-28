Виктор Бут: Россия - это точка опоры и стратегический союзник Африки в создании многополярного мира

Виктор Бут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встретился с африканцами, которых знал в 90-е

…- Алло, Виктор Анатольевич! Привет вам из очень дождливой Москвы.

- Вы звоните в такой же дождливый Санкт-Петербург. Всю ночь шел дождь.

На форум всем приходилось заходить под хороший моросящий летний дождик.

- Как же наши африканские друзья-то там выдержали? Некоторые были даже с голыми плечами, у них национальная одежда такая.

- Сегодня как-то выдержали. День выдался довольно насыщенный, много было разных сессий, всюду - народ.

- Вы же не совсем обычный гость этого саммита. В своей прошлой или позапрошлой жизни вы работали с Африкой очень плотно. И, я знаю, любите Африку. Каково вам было снова окунуться в эту немного знакомую обстановку. И, может быть, даже увидеть знакомые лица?

- Да, Александр, довелось встретиться с теми, кого знал очень давно, с 90-х годов.

А, вообще, конечно, очень радостно видеть то, что наконец-то Россия занялась - серьезно и системно - отношениями с Африкой.

И - выстраиваются не просто и не только торговые отношения…

- Что, конкретно, вы имеете ввиду?

- Расширяется сотрудничество в области образования. Теперь больше студентов будет обучаться в российских вузах - увеличивается квота.

Мне довелось побывать на пленарном заседании, где выступал Владимир Владимирович.

- И как впечатление?

- То, что он сказал, думаю, определяет не только вектор, но и даёт импульс в развитии наших отношений с Африкой на ближайшие хотя бы несколько лет.

- Какие, прежде всего, тезисы вы имеете в виду? Вас как «африканца», извините за такое определение, - что привлекло, прежде всего?

- Я думаю, что самый главный посыл для африканцев – создание равноправного, хочу подчеркнуть, равноправного, сбалансированного подхода - во всех областях и направлениях сотрудничества.

Это было главным в политике Советского Союза. И сейчас Россия - такая же точка опоры. И - главный стратегический союзник всех африканских стран - именно в отстаивании общих интересов по созданию многополярного мира и сохранению традиционных, консервативных взглядов.

Я думаю, это надёжный фундамент на будущее. И на этой основе будет уже намного легче наращивать объёмы и торгового, и технического сотрудничества.

Очень большим интересом у африканцев пользуется энергетическая отрасль. И те наработки, которые есть у России, а они очень и очень конкурентоспособны.

Сегодня вокруг стенда нашего Росатома просто было что-то невероятное. Очень большой интерес к тем проектам, которые предлагает Росатом. Очень много было встреч и у других стендов наших корпораций.

«Так мы продаём или покупаем?»

- Вы как-то проговорились в наших беседах, что, когда вам пришлось почти 15 лет просидеть в американской тюрьме, вы очень много языков изучили. В этом вашем запасе - сколько всего языков африканского семейства?

- Это как в том анекдоте: смотря для чего - так а мы продаем или покупаем?

К сожалению, как таковых африканских языков я не изучал. А те, которые используются в Африке, я знал еще до моих приключений в Соединенных Штатах.

Это, в основном, португальский, английский и французский. В принципе, и сейчас это три основных языка, на которых говорит Африка.

- О чем вы с нашими африканскими друзьями говорили на португальском, французском и английском? Я имею в виду тезис, который не раз звучал в эти недели и в эти дни, что мы - против гегемонии.

- Если перевести это в практическую плоскость, африканцы прекрасно осведомлены и понимают, что происходит в геополитике.

И сейчас они пытаются выстроить с нами, действительно, глубокие отношения - прежде всего, экономические.

Но здесь необходим системный подход - уже со стороны нашего государства по созданию этой инфраструктуры.

- Здесь же свои особенности, своя специфика…

- Необходимо, во-первых, создавать финансовую систему, не зависимую от Запада. Это - для того, чтобы мы могли производить взаиморасчеты с африканскими странами. А во-вторых, видимо, надо инвестировать, вкладываться в то, чтобы строить хабы, открывать наши экономические зоны. Таких, как вот в Египте – суэцко-российская промышленная зона.

Потому что даже на специальной сессии по логистике, в которой я участвовал, представители наших шипинговых компаний говорили о том, что у нас нет таких портов. Потому что во многих африканских портах работают западные фирмы. И поэтому при обслуживании наших судов там возникают проблемы.

И здесь есть не только понимание, но и желание африканской стороны, чтобы мы заходили, инвестировали в Африку, работали системно Просто сейчас что-то продать в африканские страны, наверное, так же сложно, как и что-то там нам купить.

То есть, им необходима какая-то локализация, чтобы были задействованы местные компании, чтобы использовались местные же ресурсы.

Мы с Африкой изменились

- Как считаете - Африка сильно изменилась?

- И Африка изменилась, и мы изменились.

Смотрите, за ближайшие 30 - 40 лет, наверное, население Африки удвоится и достигнет где-то 3 миллиардов.

Очень быстро, быстрее, чем в других регионах мира, в Африке растет средний класс.

То есть, это будет огромный рынок не только для индустриального оборудования, но - и просто разного ширпотреба, который у нас в стране производится.

Я уже даже не говорю про продовольствие, про рынок продуктов питания, где наша страна имеет хорошие перспективы стать, действительно, мировым лидером по поставкам.

Не только зерна, но и мяса, мясомолочной продукции, кондитерская тоже будет очень востребована.

А также, например, то, что делается из зерна. Это и мука, и макаронные изделия, масло растительное. И сегодня было очень много делегаций вокруг как раз стендов наших производителей, которые предлагали и мясную продукцию, и все остальное.

Это очень радует.

- Масло растительное производят, все-таки, не из пшеницы, а из подсолнуха.

- Из подсолнуха, понятно. Подсолнечник же не поставляют, а уже - готовое масло. Это хороший передел, хороший результат.

- Мы наблюдали, как африканцы аплодировали Владимиру Путину, когда он говорил о безвозмездной поставке зерна, причем бесплатно мы его доставим. А Виктор Бут в каких случаях аплодировал главе государства?

- Знаете, таких случаев было несколько.

Но главное то, что озвучены конкретные, такие краеугольные, наверное, позиции России в отношениях с Африкой.

Видимо, этот посыл воспримут правильно наши корпорации, которые имеют возможность зайти в Африку и начать работать системно. А не только «РУСАЛ», «Ренова» и прочие.

Африка сейчас - это тот континент, где нас ждут, где нас будут встречать очень тепло и радушно. И надо правильно, системно поставить эту работу.

- С кем из наших Виктор Бут общался, может быть, из руководителей ведомств?

- Виктор Бут, будем так говорить, общественный деятель, предприниматель, который пытается войти опять в бизнес. Было бы неправильно, если бы я встречался с такими фигурами…

Поэтому, говорить о каких-то особых встречах… Я старался просто посмотреть, понять. Для меня было очень интересно не только какие африканские делегации приехали, а посмотреть, своими руками пощупать то, что наши предприятия делают, и делают очень и очень хорошо.

- Вы заговорили о том, что возвращаетесь в бизнес. Африка какое место здесь будет занимать?

- Я думаю, одно из центральных.

- А если конкретно?

- Знаете, давайте не будем сейчас. Цыплят по осени считают. Надо сначала добиться каких-то результатов, прежде чем о них начинать говорить.

- Этой осенью будем считать циплят или следующей?

- Ну, наверное, следующей.

- Я так понял, что вы себя там чувствовали, как среди своих, если встретили очень много знакомых лиц (я имею в виду, африканских). А в Африку непосредственно вы собираетесь в ближайшее время?

- Опять же, все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Заграничный паспорт я уже получил. Конечно, появится необходимость – я готов.

- Визы каких африканских государств могут появиться в паспорте Виктора Бута?

- Ну, давайте оставим это за скобками нашего с вами интервью, учитывая некую щепетильность моей позиции. Ну, будем смотреть, Александр…

* * *

- Вы ответили примерно на 80 процентов моих вопросов. Или процент больше все-таки?

- Все-таки больше. Александр, у нас с вами, наверное, самые доверительные отношения.

- Да. Вам спасибо огромное. А вы можете слова произнести на каком-то африканском языке, которыми вы раньше обычно приветствовали своих друзей?

- Ну, наверное, на суахили, - «бана джамбо» - одно из таких приветствий….Долгожданных!