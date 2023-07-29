Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ: «Россия уже является экспортером лекарств в Африку»

Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На форуме Россия-Африка заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева посетила открытую студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказала о перспективах развития сотрудничества со странами Африки в производстве лекарств.

«ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

- Екатерина Геннадьевна, скажите, может ли Россия стать экспортером лекарств в Африку и какие препараты могут быть наиболее востребованы, на ваш взгляд?

- Россия уже является экспортером лекарств в Африку. За прошлый 2022 год в африканские страны было экспортировано российских лекарств более чем на 62 миллиона долларов. Основными потребителями наших лекарственных препаратов стали Нигерия, Конго, Уганда, Алжир, Марокко… У отечественной фарминдустрии есть достаточно большой потенциал, компетенции позволяют нам как предлагать и поставлять туда востребованные лекарственные препараты, так и осуществлять трансфер технологий и локализовывать там российское производство.

- То есть у российской фарминдустрии есть проекты, связанные со строительством предприятий в Африке?

- Да. Например, проект, который сейчас реализуется в Алжире – это российская компания «Герофарм», она производит там инсулины. Производство локализовано на площадке государственной фармацевтической компании в городе Константина, сейчас уже выпущено 120 тысяч флаконов генно-инженерных инсулинов человека.

- Если говорить о сотрудничестве России и Африки в сфере эпидемиологических заболеваний. Есть ли такая возможность и какие вы перспективы?

- Сейчас, как я уже сказала, мы осуществляем поставки туда препаратов. Например, наиболее востребованной является вакцина для профилактики желтой лихорадки и в принципе другие иммунобиологические препараты мы тоже готовы туда поставлять по мере запроса.

МАРКИРОВКА НАВОДИТ ПОРЯДОК

- А если говорить о нашей стране, вопрос маркировки – какие новые группы товаров будут маркированы в России в ближайшее время?

- С 1 сентября запускается маркировка пяти новых товарных групп. Это биологически активные добавки к пище, антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски и безалкогольные напитки.

В рамках расширения номенклатуры маркируемых товаров проводятся добровольные эксперименты. Сейчас такой эксперимент проводится в отношении икры. В планах – также детские товары, сейчас мы согласовываем перечень продукции для детей по которой будет проводиться эксперимент.

- Как тема маркировки отражается на зарубежном сотрудничестве?

- У нас маркировка активно развивается в рамках Евразийского экономического союза, все страны-партнеры по ЕАЭС участвуют в проекте. Подписано соглашение о маркировке товаров на территории Союза, есть базовая модель, которая регулирует вопросы информационного взаимодействия национальных систем маркировки в рамках трансграничной торговли внутри ЕАЭС. Общие подходы к маркировке в масштабах Союза определены уже по восьми товарным группам. Также сейчас ведется работа по обеспечению признания российских кодов маркировки в Узбекистане.

- Как у нас обстоит дело с контрафактом?

- Я полагаю, что решение правительства запустить маркировку пяти новых товарных групп как раз и было обусловлено, в том числе, теми результатами, которые мы сейчас имеем. Потому что эффекты по сокращению доли нелегального оборота и нарушений мы наблюдаем во всех товарных группах, которые сейчас маркируются. Приведу несколько цифр. С момента введения маркировки в табачной продукции – это 2019 год – у нас на четверть сократилась доля нелегального оборота, с 15,6 до 12,2 процентов. На треть сократилась доля нелегального оборота в обувной продукции. Более, чем в два раза сократилась доля нелегального оборота по шинам. Очень хорошие результаты мы получили после внедрения маркировки молочной продукции. В целом у нас с момента введения маркировки к настоящему моменту в три раза сократилось количество нарушений, которые фиксируются в системе, более чем в два раза сократилась продажа продукции с просроченными сроками годности и практически на 66% сократилась та продукция, по которой не подтвержден объем и легальное происхождение сырья. Поэтому эффекты есть, и маркировка реально себя зарекомендовала, как инструмент, позволяющий бороться с нелегальной продукцией.

Эффект есть. И он наступает после того, как внедряются все этапы маркировки. Мы ее по согласованию с бизнесом внедряем очень аккуратно, чтобы бизнесу было комфортно.

- При этом столько было опасений, столько было страха у производителей…

- Действительно, для внедрения маркировки нужно подготовить производственную площадку, настроить внутренние информационные системы, установить необходимое оборудование. Однако те компании, которые начали готовиться заблаговременно, не столкнулись с серьезными проблемами. Трудности производителей, которые обращаются в Минпромторг России и Оператор-ЦРПТ, отрабатываются в индивидуальном порядке.