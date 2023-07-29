Раскрылось истинное отношение Европы к украинцам

Это, пожалуй, самое лучшее доказательство того, как к украинцам действительно относятся в Европе, и кем они могут там стать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан после слезного письма главы МОК Томаса Баха, в котором он попросил "понять и простить" и, вообще, отнестись с деликатностью, досрочно квалифицировали на Олимпиаду, предоставив ей персональную квоту. А тут еще выяснилось, что она вдруг ничего не нарушала, потому что соревнования проходили по "ковидному протоколу", когда и руку сопернику пожимать не надо. Но теперь встает другой вопрос – а что делать с остальными спортсменами, которые друг другу руку пожимают? Наверное, всех их следует дисквалифицировать за грубое нарушение правил и регламента соревнований…

Политическая целесообразность, не имеющая никакого отношения ни к спорту, ни к морали. МОК, безусловно, и лично Бах поступили, как последняя проститутка. Хотя это еще не последняя ступенька в их моральном падении. Могли бы, конечно, раз такое дело и деликатный подход, сразу назначить чемпионкой Олимпийских игр. Ну, мы же понимаем – весь мир с Украиной, и их везде встречают, как "богов, спустившихся с небес". Так во всяком случае говорил один отставной украинский пропагандист, которого сейчас на манер фаршированной рыбы готовят к политическому украинскому столу на закуску.

Показательный прецедент, являющийся исключением из правил. Потому что с реальным позиционированием и имиджем украинцев на Западе он не имеет ничего общего. Давеча на просторах Сети набрел на даже не на брошюрку, а на листовку, выпущенную в Германии в помощь проживающим в стране гражданам Незалежной: "Выучи эти слова, чтобы найти работу в Германии". Как положено, краткий двуязычный немецко-украинский разговорник, рассчитанный на самые широкие украинские народные массы. Кстати, листовка-брошюра выпущена под эгидой Евросоюза.

Потрясающий набор терминов и выражений, который говорит сам за себя – "заправить постель", "прибрать квартиру", "вытереть пыль", "пропылесосить", "метла", "совок", "губка", "убраться в ванной комнате", "вымыть посуду", "высушить посуду", "почистить душевую кабину", "помыть раковину", "вымыть окно". И так далее. Там еще много профессиональных терминов, и все они из одного смыслового ряда. И все они должны помочь украинцу/ке трудоустроиться.

Нет там терминов вроде "компьютерная программа", "дизайн помещений", "сила тока", "сопротивление", "паяльник". Даже слесарных "разводной ключ", "гайка", "шайба" тоже нет. Последние, наверное, записаны в немецко-польском разговорнике.

И это, пожалуй, самое лучшее доказательство того, как к украинцам действительно относятся в Европе, и кем они могут там стать. Инженер, врач, конструктор, дизайнер? Оставьте, это было на Украине. А в Германии свои такие специалисты есть, а вам – посудомой/ка, уборщик/ца, садовник (если очень сильно повезет), максимум, водитель такси. И то очень сомнительно и проблематично, поскольку по всей "старой Европе" уже сложились свои мафии, которые чужаков в "свои" профессии не пускают. Сантехники – поляки, таксисту – арабы, строители – турки. И так по всему перечню. А украинцам - метла-совок руки брать. Убирайтен, подметайтен, потому что арбайт махт фрай, как говорили предки нынешних немцев предкам нынешних украинцев.

Не боги горшки обжигают, как говорится. И действительно – не боги. Потому что "боги", во всяком случае, вот эти, они посуду моют, кровати заправляют и чистят ванную комнату.

Зато делают это в ЕС. Завидуйте, москали!