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Общество29 июля 2023 8:00

Сотрудники Московского зоопарка поздравили подопечных тигров с их днем

Полосатых кошек угостили мясными деликатесами
Мила ГЕНЬ
29 июля отмечается Международный День тигра

29 июля отмечается Международный День тигра

Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке поздравили с Международным Днем тигра полосатых Степана, Тихона, Барышню, Шиву, Мартина, Миру, Амуру и Санту. Подопечных тигров угостили мясными деликатесами, что очень им понравилось. О том, что любят эти кошки, рассказали в телеграм-канале Московского зоопарка. Также сотрудники поделились видео с этими грациозными жителями.

Ежегодно 29 июля отмечают Международный День тигра. Праздник призван обратить внимание общественность на проблемы, связанные с сохранением этого вида семейства кошачьих. В дикой природе осталось всего порядка трех тыс. особей.

В Московском зоопарке проживают восемь тигров.

— Мы поздравляем наших полосатых друзей: желаем зеленой травы, сочного мяса и интересных игрушек. Чтобы всегда было где полежать, чем поинтересоваться и что погрызть по настроению, — написали в телеграм-канале зоосада.

Также специалисты поделились интересным фактом о тиграх. Оказывается, они любят прохладную и дождливую погоду. В целом, полосатые кошки — большие любители воды.

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