Кадры на опережение: как развивается система профессиональной подготовки

Наталия Золотарева о том, что происходит со средним образованием в нашей стране и почему им интересуются за рубежом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наталия Михайловна, как бы вы сформулировали цели и задачи форума для системы среднего профессионального образования в частности, и для экономики страны - в более широком смысле?

- В целом Россию и Африку связывают долгие годы сотрудничества, причем, взаимовыгодного сотрудничества, сейчас наши взаимоотношения выходят на новый этап. Конечно же, развитие экономик невозможно без квалифицированных кадров. Я представляю Институт развития профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации, который обеспечивает реализацию всех проектов развития системы среднего профессионального образования – это техникумы и колледжи. И, конечно, флагманский проект– это федеральный проект «Профессионалитет».

- В чем его суть?

- Он нацелен на еще бОльшую связку между предприятиями и техникумами, колледжами, на повышение эффективности учебного процесса. На увеличение доли практической подготовки и при необходимости сокращения сроков обучения, потому что молодежь сегодня все чаще выбирает среднее профессиональное образование, как свое первое профессиональное образование - это позволяет быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать. При этом у ребят остается право и возможность в дальнейшем выстраивать так же свою образовательную траекторию или через высшее образование, или через дополнительное профессиональное образование. Именно поэтому на площадке саммита звучат не только вопросы экономического сотрудничества, но и, конечно, образовательного. Взаимодействуя между собой, образовательные системы взаимно обогащают друг друга. Ведь и у африканских стран есть чему поучиться, есть интересный опыт. И у Российской Федерации, несомненно, накоплен уникальный опыт, которым мы готовы делиться. И сегодня мы как раз об этом говорили.

- То есть, если раньше обмен студентами и опытом был в основном на уровне университетов, то сейчас взаимодействие строится уже на уровне среднего профессионального образования?

- Да, сегодня отчетливо звучал запрос со стороны африканских республик о необходимости поддержки методической, организационной, кадровой и в части подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Так как это - возможность обеспечить людей работой, а экономику кадрами.

- Какие ключевые инициативы в сфере среднего профессионального образования были представлены на форуме и, может быть, уже озвучены некоторые проекты?

- Мы сегодня обсудили несколько направлений потенциального сотрудничества. Прежде всего, это, конечно же, методическая поддержка. В России накоплен значительный материал по всем профессиям и специальностям с точки зрения программ подготовки, рекомендуемого оборудования, учебно-методические материалы – и этим всем мы готовы делиться, естественно, адаптировав для специфики конкретной страны. Затем это сотрудничество между образовательными организациями – мы готовы подобрать техникумы и колледжи-партнеры для конкретных африканских технических училищ или колледжей. Цель - обмен практиками, разработки совместных образовательных программ.

Следующее направление – это, конечно же, повышение квалификации преподавателей и здесь мы так же готовы прорабатывать возможные направления сотрудничества. И как потенциальное направление, это подбор колледжей, которые готовы были бы создать свои филиалы непосредственно в африканских республиках.

Так же мы сегодня говорили о возможности создания на базе русских школ площадок для получения конкретных профессий. Таким образом у нас будет выстраиваться такое непрерывное образование с русским языком, сначала общее, а затем получение конкретной профессии.

На самом деле площадка форума очень важна - здесь присутствуют высокие лица. Это значит, что те договоренности, те идеи, которые были озвучены, получат свою дальнейшую реализацию. После форума нас ждет уже более детальная проработка конкретных направлений.

- Еще она актуальная во всем мире тема - инклюзия. Как Институт работает в этом направлении?

– Безусловно, тема инклюзии очень значима и у нас так же накоплен большой опыт с точки зрения получения профессий и специальностей для различных категорий инвалидности. И здесь у нас есть серьезные методические наработки в инклюзивном профобразовании и опыт проведения чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» - это то, что позволяет открыть эту сферу образования в целом, открыть эту категорию людей с точки зрения профессионального мастерства. Мы готовы делиться с коллегами нашими наработками, чтобы можно было пройти этот путь быстрее.

И, конечно же, мы пригласили коллег на наши ежегодные крупные мероприятия: форум среднего профессионального образования, что пройдет в августе в Москве, на чемпионаты, которые последовательно в сентябре, октябре и ноябре у нас пройдут сначала в Нижнем Новгороде – это финал чемпионата высоких технологий, в октябре у нас пройдет финал чемпионата «Абилимпикс» и в конце ноября в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». И все это эффективные инструменты развития системы подготовки рабочих кадров, которыми мы готовы делиться и планируем делиться.

- В сфере профессионального образования много достигнуто. Есть ли возможности для дальнейшего роста?

Несомненно. В настоящий момент уже сформирован привлекательный образ системы профессионального образования. Сейчас уже порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. Почему? Потому что есть современное оборудование, актуальные программы, есть запрос со стороны рынка труда на таких специалистов. И доверие со стороны предприятий так же растет к этой системе.

Сейчас фокус внимания в развитии среднего профессионального образования направлен на развитие отраслевого подхода. Это нужно, чтобы выстроить еще более тесные взаимоотношения с предприятиями. Потому что это ключевое в обеспечении эффективности подготовки кадров в системе профобразования. Есть тесная связка с предприятиями - весь образовательный процесс пересобирается, перестраивается и нацеливается на то, что реально требуется предприятию. Это один из основных фокусов.

Федеральный проект «Профессионалитет» как раз направлен на реализацию отраслевого подхода и в планировании объемов подготовки специалистов, и в проектировании содержания, организации учебного процесса, оценке качества подготовки специалистов.

Несомненно, требуется развитие инфраструктуры в целом, основных зданий и общежитий. Развитие педагогических кадров, методик профессионального обучения, в том числе в контексте цифровизации - это также важное направление непрерывного совершенствования. Дальнейшее развитие инклюзии, несомненно, это очень важная задача и в этом плане мы развиваемся. И, конечно же, воспитательная работа, она всегда была сильной стороной системы среднего профессионального образования и на новом эволюционном витке нашего общества это область, которая требует дальнейшего совершенствования.

- Если говорить о миссии Института развития профессионального образования, она как-то меняется со временем, трансформируется?

Институт развития профессионального образования создан совсем недавно по инициативе Министерства просвещения, обьединив все проекты, связанные с развитием среднего профессионального образования. Это позволяет уйти от фрагментарности, перейти к обеспечению системной планомерной поддержки реализации государственной политики. Под одной крышей объединены проекты, связанные с разработкой федеральных образовательных стандартов и программ, проведением демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства, развития инклюзивного профобразования. На базе института действует проектный офис федерального проекта «Профессионалитет». Мы являемся координаторами по созданию и развитию центров опережающей профессиональной подготовки. У нас собирается вся аналитика по системе среднего профессионального образования. Сейчас мы стали одним из федеральных операторов по федеральному проекту «Содействия занятости». В этом году открываются Федеральные технопарки профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде - это будут площадки для повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. Таким образом, Министерство просвещения в лице Института развития профессионального образования получило системный инструмент развития системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Мы имеем как системную информацию, так и все инструменты развития.