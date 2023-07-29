Дмитрий Песков: Саммит "Россия-Африка" будет проходить раз в три года

Дмитрий Песков. Фото: Егор Алеев/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, у меня первый вопрос такой: мы Африку в Питере не простудили? Все-таки участники и гости с африканского континента приехали к нам в таких африканских легких одеждах. А у нас атмосфера была теплая, я имею в виду – на самом саммите, а погода была не очень. Никто не жаловался президенту, что простыл.

- Никто не жаловался. Наоборот, все восхищались Санкт-Петербургом, восхищались уровнем организации саммита, выражали за это признательность и поздравляли президента с этим.

- И еще тогда и такой вопрос, может быть, уже уместно задать. Как президент оценил вообще работу оргкомитета, губернатора Питера Беглова, в целом Смольного? Они вчера даже футбольный матч провели с участием участников, извините за тавтологию, где победила российско-африканская дружба. Как вот это все оценивается?

- Президент, действительно, высоко оценивает уровень подготовки самого саммита. Потому что он же не заключался только во встрече в верхах.

На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий – и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа, о чем мы с вами говорили днем ранее.

То есть, это был очень широкий диалог по целому ряду тем.

И везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах.

- Первый саммит «Россия – Африка» был в 2019-м в Сочи, потом из-за пандемии его как-то отложили. Второй сейчас проходит. А следующего когда ждать? Будет ли какая-то регулярность?

- Регулярность – да. Если вы внимательно ознакомились с декларацией, которая вчера была опубликована на президентском сайте, о чем говорил президент Путин в своем заявлении для СМИ вчера, условлено раз в три года проводить такие саммиты.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.

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