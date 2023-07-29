Геннадий Зайцев, генерал-майор, Герой Советского Союза: Тот, кто служил в «Альфе», на всю жизнь связан с ней

Владимир Путин и Геннадий Зайцев, генерал-майор, Герой Советского Союза (слева от президента) на Параде Победы. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

В субботу, 29 июля, исполнилось 49 лет со дня образования группы антитеррора «А». (Ее чаще называют группой «Альфа».) Поэтому я и позвонил Герою многих моих публикаций…

…- Товарищ генерал-майор, здравия желаю! Поздравляю вас с днем рождения «Альфы».

- Спасибо, Александр.

- К вам, Геннадий Николаевич, просто не пробиться, все время телефон занят. Первый вопрос: как вы сегодня отмечаете почти юбилей?

- Находился в расположении подразделения, в 10 часов было торжественное собрание, посвященное этой дате, - 49-летию нашей «Альфы».

Это в преддверии большого юбилея. На будущий год 50 лет отмечать будем.

- То есть, дали старт подготовке к юбилею?

- Дали, да.

- Народу много собралось?

- Достаточно много.

Был доклад нынешнего командира. Затем вручили государственные награды тем, кто их удостоился.

Другие виды поощрений.

Все было торжественно, хорошо.

- Мы не будем называть нынешнего командира «Альфы»? Он, видимо, засекречен?

- Я думаю, что, наверное, не стоит. Но это выросший в «Альфе» человек.

- За эти 49 лет сколько было командиров «Альфы», включая Героя Советского Союза генерала Геннадия Николаевича Зайцева?

- Я считаю мысленно. Первый командир – Бубенин, раз. Второй – я. После меня - Гусев, затем Мирошниченко, затем… Карпухина пропустил еще.

- Это знаменитый командир.

- Да, он после меня был.

- Я помню, мемориальную доску в Москве открывали.

- Да. Потом Андреев…

- Много. Товарищ генерал-майор, ведь выходцы из «Альфы», я знаю, они продолжают службу, в том числе, и на губернаторских постах. Вот Игорь Бабушкин, например, глава Астраханской области. Они тоже сегодня отмечают, все эти люди?

- Конечно, конечно! Тот, кто служил в «Альфе», на всю жизнь связан с ней, какой бы пост ни занимал.

Сегодня были на торжественном собрании представители различных подразделений нынешних силовых структур – все выходцы из «Альфы».

Это и Служба внешней разведки, и Министерство обороны, и Росгвардия, другие…

Приятно было видеть всех.

- Я себя тоже от «Альфы» не отделяю. Потому что первое интервью у генерала Зайцева взял 30 лет назад. Вы помните, да?..

- Да, помню.

- …После событий октября 1993-го. Завершающий вопрос. Практически, каждый год, 9 мая, в День Победы, на главном Параде вы сидите рядом с Верховным Главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным. (см. фото.) Скажите, пожалуйста, это - потому что вы - легендарный генерал Зайцев?

- Саша, я считаю, что мы все (Речь о бойцах и ветеранах спецподразделения. - А.Г.) живем за счет заслуг всего личного состава «Альфы».

Вот за то, что «Альфа» сделала за свои 49 лет, чего добилась - она и получает такую оценку, что ее представителей иногда определяют рядом с президентом.

Это заслуги «Альфы», это не командира заслуги.

- Понял. А по рюмочке можно сегодня за «Альфу» выпить? Или ждать 50-летия?

- Обязательно! Нужно! Я тоже сейчас поеду на дачу и там приму. И даже не одну рюмку.

- А мне сколько вы разрешаете, товарищ генерал-майор?

- До трех.

- Понял! До трех - небольших. Будет исполнено!

- Две за «Альфу», а третью – за погибших «Альфы». 36 человек погибло на сегодняшний день.

- Не чокаясь.

- Не чокаясь, третий тост.

- Спасибо вам огромное.

- И - приказ: готовиться к нашему 50-летию!

- Есть! Так точно!