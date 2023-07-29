Пригожин рассказал, что хотел отдать свой жир Инстасамке для увеличения ягодиц

Продюсер Иосиф Пригожин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандал, связанный с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, стал уже почти народным. А Иосиф Пригожин в интервью Алене Блин признался, что хотел познакомить с Хайдаровым Инстасамку и отдать ей свой жир.

«На шоу Галкина (признан иноагентов, — прим. ред.) я пообещал познакомить ее с хорошим хирургом и сделать ей попу. Я хотел отдать ей свой жир на попу. Представляешь, если я бы отдал ей свой жир! Интасамка с попой от Пригожина», — поделился в интервью Пригожин.

Кстати, глютеопластику (увеличение ягодиц) Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, сделала у Тимура Хайдарова, к которому потом отправила с десяток знакомых и друзей. Сейчас инстасамка встала на защиту врача, заявив, что результатом очень довольна.

«Не первый год я являюсь пациентом Тимура Хайдарова. Теперь уже не только я, но и наша мамуля. Если вы пролистаете карусель, вы увидите потрясающий результат подтяжки лица. Этот пост благодарности нашему доктору, который день и ночь был на связи со мной, с мамой Олега и со всеми моими знакомыми девочками, которые по моей рекомендации пошли делать к Тимуру грудь, липо или другие операции. Весь период реабилитации, в самые тяжелые и болезненные моменты команда Тимура и он лично решали и отвечали на все вопросы в кратчайшие сроки. После первой операции (пару лет назад) к Тимуру по моей рекомендации на консультацию и на операцию пошло с десяток моих знакомых, и у меня не дернулся глаз, когда я уверяла их, что они в надежных руках. Эти ребята знают, что делают, и я еще не раз за жизнь обращусь к Тимуру за операциями по увеличению груди, после родов, своего мамулика поведу на подтяжку лица и все в этом стиле. И если меня спросят: «Даш, у кого сделать грудь?», я направлю только к этому эксперту и профессионалу своего дела — только к Тимуру. Благодарю за всё!» — написала в своем блоге в соцсети Дарья Зотеева.