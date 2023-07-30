Последние новости о ситуации вокруг Украины на 30 июля 2023 года: Зеленский украл Рождество, а США пронесут F-16 мимо его носа

Зеленский подписал закон о переносе этого христианского праздника на Украине на 25 декабря. Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕНЕС РОЖДЕСТВО, НО УПЦ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ЕГО ПО СТАРОМУ

Зеленский, который, словно Гринч, укравший Рождество, подписал закон о переносе этого христианского праздника на Украине на 25 декабря. Но в канонической УПЦ заявили, что будут праздновать его, как ранее – 7-го января.

- На Украине 25 декабря уже несколько лет выходной день. Каждый год на улицах наших городов в этот день вообще практически ничего не напоминало о празднике. Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем, - резюмировал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент и пояснил. – Празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме, там, где находятся главные святыни христианства. Все главные торжества Православной церкви и по сей день совершаются по юлианскому календарю. Традиция праздновать Рождество 25 декабря в православии пошла из Турции. Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема.

Ну что тут скажешь, теперь пока Украина не прекратит свое существование, там будут отмечать два Рождества – нормальное православное и бандеровское.

ДЕТСКИЙ МАТ. И НЕ ТОЛЬКО ДЕТСКИЙ

Федерация шахмат Украины призвала украинских шахматистов "воздержаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают". Кроме того, украинских шахматистов призвали не фотографироваться с белорусскими и российскими спортсменами, а еще - избегать с ними общения в любой форме.

Украинских шахматистов фактически обязали настойчивыми рекомендациями напоминать в своих публичных выступлениях и в соцсетях о продолжении конфликта, и о том, что многие россияне и белорусы "поддерживают власти своих государств, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев".

Хорошо, что хоть фигуры передвигать пока еще не запретили. Но рекомендаций столько, что украинцам впору забыть о шахматах, стараясь выполнить заказанные властями политические шаги.

"ВАГНЕРЫ" ИСПУГАЛИ ПОЛЬШУ

Сообщение о том, что около сотни бойцов "Вагнера" выдвинулись в район Белоруссии, прилегающий к Польше, вызвало в Варшаве гигантский резонанс.

- У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши", — заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая во время визита на завод в Гливице, где ремонтируют поврежденные в Украине танки Leopard, и предположил. - Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы дестабилизировать страну. Также вероятно, что они также будут пытаться проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов, что создаст дополнительные риски.

На всякий случай в Польше решили сформировать еще три дивизии, увеличив численность армии практически вдвое. А что будет, если все "Вагнеры" направятся к польской границе?

ДВА МЕСЯЦА ДО КРАХА

На Украине с новой силой вспыхнули разговоры, что у ВСУ сейчас, по сути, последний шанс попытаться переломить ход военной кампании в свою пользу. И украинские военные очень ограничены временными рамками, поскольку у них есть не более двух месяцев перед началом сезона дождей и осенней распутицы.

- Наш источник сообщает, что офис президента бросил во второй этап наступления почти 50% от накопленных резервов и остатков тяжелой брони. Наступление идёт уже неделю, но о нём мало говорят, так как не было успехов, - сообщает один из авторитетных украинских ТГ-каналов. - Генштаб ВСУ вынужден бросать огромное количество брони в "резню". Если ВСУ за ближайшие два месяца не выйдет к границам большого города и не начнёт битву за него, то наступление можно считать абсолютно провальным.

С учетом понесенных потерь и того, что в "резню" бросают не только "броню", но и "мясо", признавать наступление провальным можно уже сейчас.

УКРОБЕЖЕНЦЫ ВСТАЮТ ФРГ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЕЖЕМЕСЯЧНО

В Германии, где до недавних пор подсчитывали, наверное, даже каждый опавший осенний листик с дерева, подсчитали, что самой большой группой иностранцев, которые получают пособия от государства, являются украинские беженцы.

По программе Bürgergeld пособие на одинокого человека составляет 502 евро в месяц, семья из двух партнеров получает 451 евро на человека, за каждого ребенка государство доплачивает беженцам еще от 318 до 420 евро, в зависимости от возраста. В марте нынешнего года число украинцев, получающих эти выплаты, составило 707,7 тысяч человек.

По этой программе государство также оплачивает коммунальные расходы, а также первые два года компенсирует плату за аренду жилья. И украинские беженцы таким образом обходятся бюджету Германии, с учетом еще и оплаты социальных служащих Германии, примерно в 500 млн евро в месяц.

"РОДИНА-МАТЬ" ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ "РОДИНОЙ"

Монумент "Родина-мать" в Киеве, на котором сейчас проводят работы по замене советского герба на щите на герб Незалежной, переименуют в "Украину-мать". Об этом сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

- У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", - заявил он. По словам Савчука, решение ученого совета музея по переименованию монумента будет утверждено министерством культуры накануне Дня независимости Украины, который празднуется 24 августа.

А чего стесняться, если "Батько Украины" – Бандера.

В ДЖИДДЕ ОБСУДЯТ УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, НО БЕЗ РОССИИ

Влиятельное американское издание Wall Street Journal сообщило, что в Саудовской Аравии в начале августа в городе Джидде пройдут обсуждения по установлению мира в Украине.

Консультации состоятся "в рамках усилий Запада по привлечению стран глобального Юга", которые не ввели санкции против России и не оказывает военную помощь Украине. На переговоры позовут ключевые развивающиеся страны, включая ЮАР, Индию и Бразилию. По сведениям издания, ЮАР уже дала согласие на участие в консультациях.

- Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины, - пишет издание. Россия на эту встречу не приглашена.

Ну и пусть там сами с собой договариваются. Могут даже принять "мирный план Зеленского" и дать лично ему возможность там выступить, а то его совсем уже никуда не приглашают. На ситуацию на Украине это не окажет ровно никакого влияния. Это как анекдот, когда для женитьбы маленького бедного еврея на дочке Рокфеллера "осталось только уговорить Рокфеллера"

США ПРОДАДУТ F-16, НО НЕ УКРАИНЕ

Buenos Aires Times сообщила, что Белый Дом оказывает жесткое давление на Конгресс, чтобы разрешить продажу Аргентине 24 датских самолета F-16. Это означает, что ВСУ не получат эти самолеты и вряд ли получат аналогичные истребители, которые еще находятся на вооружении у Нидерландов. В западных СМИ все активнее напирают на то, что F-16 ВСУ не помогут. Так что, и давать их Киеву особого смысла нет.

На Украине отреагировали на эту новость крайне негативно.

- Байден решил передать Тайваню оружие из запасов армии США. А запасы эти, как мы знаем из ответов Белого дома на запросы Киева, уже на исходе. При этом все понимают, что даже незначительная такая помощь Тайваню от США приведет к ответным действиям КНР, среди которых наверняка будет наращивание поставок для РФ напрямую, через ту же КНДР или Иран, - заныл один из украинских военных аналитиков. - Белый дом в последние месяцы ведёт себя все более странно и непоследовательно. Либо мы не знаем чего-то очень важного, либо предвыборная кампания не идёт на пользу Западу и нам.

Чудак-человек. Аргентина же живые гроши заплатит, а не обещания оплатить поставки после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет. К тому же, Вашингтону очень надо хоть чем-то сильнее привязать Аргентину к себе в нынешних не самых благоприятных для США условиях.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- На завод в Польше доставлен для ремонта второй подбитый на Украине танк Leopard 2.

- Глава Минспорта РФ Матыцин рассказал, что Россия пригласит украинских спортсменов для участия во Всемирных играх дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории России.

- В Киевской области власти сменят герб, поскольку изображение на нём Георгия Победоносца чересчур напоминает изображение святого на гербе Москвы и области.

- На фоне высоких потерь у ВСУ железнодорожный госпиталь Харькова полностью передали для лечения боевиков, Ситуация в местных больницах настолько тяжела, что на долечивание в больницах оставляют только младший офицерский состав, за которых попросили старшие командиры.