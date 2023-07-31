«Просто мы выше духом. И умнее»

Наши военнослужащие четвертую неделю не дают украинским боевикам создать плацдарм для своего наступления у Антоновского моста Фото: ТАСС

Четвертую неделю украинские боевики пытаются под прикрытием Антоновского моста, что севернее Херсона, переправиться на левый берег. Цель очевидна создать там плацдарм для своего наступления.

Но дело на лад не идет. Почему?

16 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился информацией, что при попытках ВСУ закрепиться у Антоновского моста уничтожено не менее роты националистов. Руководитель региона сообщил: «Оценочно, на самом «пятачке» у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и еще больше ранеными».

Если сюда добавить тех, кто готовился форсировать Днепр, концентрируясь на правом берегу, и был уничтожен нашей артиллерией, а также утонувших в реке под нашим огнем при переправах, цифра украинских потерь вырастет в разы.

На днях российское оборонное ведомство дало слово одному из героев сражений у Антоновского моста.

Сюжет короток и прост.

Военнослужащий российского штурмового подразделения с ясным позывным «Тополь» не демонстрирует всему миру лицо, а свой короткий рассказ ведет усталым, но четким голосом в зеленке на левобережье Днепра.

- Да, противник смог закрепиться в районе дач и под Антоновским мостом, оборона у них была выстроена грамотно, - признает российский штурмовик, - но это им не помогло.

Как рассказывает «Тополь», «внезапное появление наших войск со стороны Днепра ошеломило противника».

Он спокойно констатирует:

- Наверное, половина личного состава ВСУ сразу бежала с поля боя. Вторая пыталась завязать бой. Эту половину уничтожили мы. Другая часть была уничтожена огнем со стороны суши.

Это не голливудское геройство американских рейнджеров. Это была настоящая атака русского десанта.

- Противник пытался эвакуироваться на лодках. Наш штурмовой отряд не дал им этого сделать. Их лодки были уничтожены. Соответственно, противник был разбит.

- Нет у него такого духа, как у солдата Российской Федерации. Все дело заключается в этом. Да, противник многое может. Он что-то планирует, как-то хитрит. Но это не помогает. Мы все равно хитрее, умнее, сильнее, выше духом. Вот в этом наш плюс.