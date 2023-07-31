Помощь есть для каждого!

Ветеранам, возвращающимся со спецоперации, готовы оказать всестороннюю помощь в фонде «Защитники Отечества» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Станислав Соловьев из Марий Эл в зону СВО отправился по велению сердца: в первые месяцы проведения спецоперации записался в добровольцы. Дома его остались ждать жена и двое детей, которые точно знали - папа скоро вернется настоящим героем.

Станислав вместе с боевыми товарищами не только выполнял поставленные задачи, он также помогал мирному населению Донбасса. Бойцы помогали доставлять гуманитарную помощь, эвакуировать детей из брошенных деревень. Сам Станислав вспоминает, как людям было важно даже просто услышать подбадривающие слова, как много жителей сел и маленьких городов радостно кидались к русским бойцам , в которых видели защиту и опору.

Станислав достойно выполнил все боевые задачи и вернулся домой, к любящей семье. Уже в республике он решил пройти медицинское обследование и лечение. С этим запросом он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Обращение бойца взяли в работу, им занялся социальный координатор Григорий Кузнецов, сам ветеран СВО, - человек, не понаслышке знающий о потребностях возвращающихся со спецоперации бойцов. В самые короткие сроки Станислава отправили на лечение в госпиталь для ветеранов войн.

А бойца из Луганской области Евгения Самарского судьба забросила в город, созвучный его фамилии. В ряды ополченцев житель Лисичанска вступил еще в 2014 году. Служил в разведке, затем в составе штурмовой бригады. Получил тяжелое ранение и не смог продолжать службу. Для Евгения начался длинный путь к восстановлению. В 2022 году он попал в Самарскую область, в санаторий «Сергиевские минеральные воды», прошел курс лечения и решил остаться в регионе.

«После обращения в филиал фонда «Защитники Отечества» ветеран был направлен на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн. Евгений отмечает, что ему стало намного лучше, руки двигаются уверенней. Заведующая неврологическим отделением медучреждения Ирина Кириллова рассказала, что у ветерана есть большой реабилитационный потенциал, и дальнейшие этапы лечения дадут положительный эффект», - рассказали представители самарского филиала.

КОНКРЕТНО

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ФОНДЕ?

- комплексное сопровождение, включая персональное, обеспечение социальной адаптации, интеграции и ресоциализации, обучение (переобучение, повышение квалификации), содействие в трудоустройстве;

- психолого-терапевтическая помощь;

- юридическая помощь при оформлении и предоставлении мер социальной поддержки, содействие в получении установленных мер социальной поддержки;

- обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями (в том числе не зарегистрированными в России), техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия;

- содействие в получении услуг по медицинской реабилитации, паллиативной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, надомного (долговременного) ухода;

- адаптация жилых помещений инвалидов под индивидуальные потребности;

- помощь в оформлении (восстановлении) документов;

- получение статуса ветерана боевых действий - содействие.