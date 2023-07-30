Жан Рено: «Я стал актером, потому что был недоволен собой. Думал, что меня полюбят, если я буду превращаться в других людей»

Жан Рено и Зофия Боруцкая поженились в 2006 году Фото: EAST NEWS

Рено многим кажется типичным французом. Но ничего подобного: он чистокровный испанец, а его настоящее имя - Хуан Морено и Эррера-Хименес. Родился он в 1948 году, когда в Испании правил Франко; родители, спасаясь от диктатора, уехали в Марокко, в Касабланку, где Жан и появился на свет. Марокко тогда было протекторатом Франции. В саму Францию он переехал уже молодым человеком, и, чтобы получить гражданство, год отслужил в армии. В интервью журналисту The Guardian Рено говорил: «Это было тупо, сложно, тяжело. У нас не было никаких человеческих отношений с офицерами. Мы были как овцы среди драконов». В итоге Рено удалось устроиться секретарем заведующего развлекательными программами в казармах, и это облегчило его положение.

А потом он отправился в Париж с сотней франков в кармане, чтобы поступить в актерское училище. «Я не Фрейд, но, похоже, я не был счастлив быть тем, кем я был. Думал, что, может, люди полюбят меня, если я стану кем-то еще». И он начал перевоплощаться в других людей на сцене. До сих пор для него очень важна атмосфера актерской труппы: «Если я могу более или менее представить, какая атмосфера, какое окружение будет на съемках, я соглашаюсь играть роль».

Но до съемок дошло не сразу. Сначала были какие-то телепостановки, а перед кинокамерой он впервые появился, только когда ему уже было за тридцать: сыграл небольшую роль в картине «Свет женщины» (роль главную играла Роми Шнайдер). А потом появился в дебютной работе Люка Бессона «Последняя битва» - и с режиссером у него завязалась дружба на долгие годы. Именно Бессон сделал его в конце концов звездой, последовательно сняв в «Подземке», «Голубой бездне», «Никите» и, наконец, в «Леоне». Именно тогда 46-летний Рено наконец стал кинозвездой. Роль наемного убийцы, виртуозного в своей профессии и нелепого в обычной жизни, сделала его известным по всему миру. Как, впрочем, и его партнершу - совсем юную дебютантку Натали Портман. Они до сих пор дружат, Натали какое-то время назад приезжала к нему на юг Франции в гости вместе со своей семьей. «Она замечательный человек. Я был бы счастлив, если бы однажды у нас появилась еще одна возможность поработать. Но сейчас я просто счастлив знать, что она счастлива и что она жива. Вот такие у меня мысли».

После «Леона», снятого в Америке и на английском языке, Рено были рады видеть в Голливуде (его там прельщали в первую очередь гонорары, как он когда-то признался собкору KP.RU во Франции Валентине Львовой). Он сыграл во «Французском поцелуе» с Мег Райан, стал злодеем в первой «Миссия: невыполнима», снялся с Робертом Де Ниро в фильме «Ронин», появился в «Годзилле» Роланда Эммериха. Причем ради «Годзиллы» отказался от роли агента Смита в «Матрице», что, конечно, было ошибкой: первый фильм, чудовищно затянутый и неуклюжий, был повсеместно признан неудачей, в то время как второй…

Но удач было больше. Во Франции культовыми считаются комедии «Пришельцы» и «Пришельцы: коридоры времени», большими хитами стали «Багровые реки», «Разница во времени», «Империя волков», «22 пули: бессмертный». Он и сейчас очень много снимается: одним из последних заметных фильмов стали «Пятеро одной крови» Спайка Ли, вышедшие в пандемию на Netflix. Конечно, он сыграл там француза, и, конечно, плохого парня: ему всегда везло на роли антигероев и злодеев.

А кто он в жизни? Довольно простой человек: приезжает на встречи с журналистами, сам сидя за рулем машины, без эскорта из охранников, скромно (но стильно) одетым. За свои 75 лет он стал отцом шестерых детей от трех жен. С последней, британской моделью Зофией Боруцкой, вступил в брак в 2006 году, и счастлив с нею до сих пор. Из неприятностей, которые подстерегали его в жизни, можно назвать сахарный диабет второго типа: он рассказал о своей болезни в интервью и призвал всех читателей пойти к врачу, чтобы проверить кровь на сахар.

В день его юбилея, наверное, лучше всего пересмотреть «Леона». И еще раз проникнуться удивительной историей невинной любви между неловким киллером и девочкой, полной жажды мести. Годы идут, а в отличной фильмографии Рено этот фильм все еще остается самым выдающимся.