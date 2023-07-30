Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В День Военно-Морского Флота Президент России, Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и обратился к участникам праздника и стране с речью.

- Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы! Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России!

Поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота!

На протяжении веков наш Флот был и остаётся несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ.

Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных лётчиков морской авиации, личный состав её наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту.

С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России.

Начиная со времён Петра Первого наш Военно-Морской Флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи – триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях.

Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярье, бравших плацдармы на Днепре и Дунае.

История развития нашего Военно-Морского Флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества.

Этот год ознаменован для нашего доблестного Флота целым рядом памятных событий, им посвящён сегодняшний парад: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту. 290 лет – Северному, и 240 лет – Черноморскому.

У каждого из них своя славная история. Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надёжно обеспечивают национальные интересы России в Мировом Океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему делу.

Суровые флотские будни требуют высочайшей ответственности, профессионализма, решительности. Готовые на равных бороться с морской стихией, вы знаете силу сплочённости. Презревшие риск, тяготы службы и долгих разлук, понимаете великую ценность семьи и родного дома. Из поколения в поколение передаёте самое священное: верность Родине.

Именно патриотизм – в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками, гордость за наш неустрашимый Военно-Морской Флот.

Более ста лет назад Пётр Столыпин назвал эту гордость «доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти».

Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего Флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов.

В числе заступивших на боевое дежурство – ракетный корвет «Меркурий». Он назван в память о бессмертном подвиге команды легендарного брига. Почти два века назад он в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями. Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота.

На новом «Меркурии» поднят и Георгиевский Военно-морской флаг – как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков.

Эти качества в полной мере проявляются и сегодня. Во имя России наши моряки отдают все свои силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки.

Благодарю личный состав Военно-Морского Флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надёжность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!

Слава Военно-Морскому Флоту России!

Ура!