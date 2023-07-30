Гвинейский дипломат Жак Лама: «Комсомолка» однажды меня очень сильно выручила

Жак Лама в студии «Комсомольской правды» на форуме Россия - Африка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из гостей форума Россия - Африка самым популярным у журналистов был, наверное, гвинейский дипломат Жак Лама. Всех буквально покорил его образ: футболка с множественным изображением Владимира Путина и советская пилотка с красной звездой. Почему он выбрал такой гардероб, Жак рассказал в студии «Комсомольской правды».

- Для чего вам футболка с Путиным?

- Я больной сердцем человек, и чтобы я успокоился, мне надо смотреть либо телевизор, где Путин выступает, или смотреть на его фотографию. Я стал очень спокойным после того, как я купил эту футболку с Путиным. Его политика – не брать наш ресурсы, а нам помогать. Я видел, что он говорил по поводу мира, это самый важный вопрос. Мы страдаем от колониализма и мы хотим свободы.

Жак Лама рассказал, что футболка с Путиным его успокаивает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У вас еще пилотка времен Великой Отечественной войны – о ней расскажите, пожалуйста.

- Сейчас идет конфликт с Украиной. Я поддерживаю Россию в этой операции.

- Что бы вы могли пожелать читателям «Комсомольской правды»?

- У меня с вашей газетой есть целая история. Однажды давно, будучи в Москве, я купил «Комсомольскую правду» в киоске у метро «Сокол». Но потом так получилось, что меня забрала полиция для проверки документов. Я сижу в отделении, читаю газету. Подходит полицейский начальник, увидел, что я читаю «Комсомолку», и говорит: «Зачем вы его забрали? Вы видите, что он читает нашу газету. Значит, он нас любит». И меня отпустили. С тех пор я постоянно читаю «Комсомольскую правду». Особенно люблю страницу о здоровье.