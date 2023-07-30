Что теперь будет с Кевином Спейси: сможет ли актер спасти свою карьеру после того, как его оправдали в суде

Кевина Спейси оправдали по всем пунктам обвинения Фото: REUTERS

Великий актер Кевин Спейси, звезда «Обычных подозреваемых» и «Красоты по-американски» (за оба фильма он получил «Оскары») наконец-то отбился ото всех обвинений. Суд присяжных в Лондоне признал его невиновным в сексуальных преступлениях, якобы совершенных в отношении молодых мужчин (включая сексуальное насилие, принуждение к сексуальной активности без согласия и принуждение к вступлению в длительные интимные отношения). По всем девяти пунктам обвинения он был оправдан. Вопрос теперь в том, что дальше.

Разобраться в этом решило авторитетное американское издание The Hollywood Reporter. Журналисты вспомнили, что еще за две недели до суда Спейси дал интервью немецкому журналу ZEITmagazin, где с оптимизмом говорил: «Есть люди, готовые дать мне работу в ту же секунду, как меня оправдают в Лондоне. В тот же момент, как это случится, мы двинемся вперед».

Действительно ли голливудские продюсеры теперь выстраиваются в очередь, чтобы заполучить Спейси в свой фильм? Совсем не похоже. Один бывший глава студии сказал The Hollywood Reporter на условиях анонимности: «То, что кто-то не отправился в тюрьму, еще не значит, что у него блестящие карьерные перспективы». Еще один продюсер, Мириам Эльканан, заявила: «Пройдет еще немало времени, прежде чем мы поймем - готовы ли студии и онлайн-платформы утверждать Спейси на главные роли. Самое сложное для него будет получить работу в США - не похоже, чтобы он сейчас был очень востребован в Северной Америке».

Последнюю большую роль в Голливуде, напоминает издание, Спейси сыграл в 2017 году в фильме «Малыш на драйве». Вернее, после этого он еще снялся в драме Ридли Скотта «Все деньги мира», но после разразившегося в 2017 году скандала его сцены были пересняты с другим актером, Кристофером Пламмером. Тогда, в 2017-м, его обвинил в приставаниях актер Энтони Рапп; причем инцидент якобы случился, когда Рапп был несовершеннолетним. После этого схожие обвинения посыпались градом, и лишь почти шесть лет спустя Спейси удалось от них отбиться. За это время он снялся лишь в одном независимом американском проекте, до сих пор не вышедшем в прокат, и в итальянской картине «Человек, который нарисовал Бога», вышедшем в прокат в прошлом году (причем роль дублировал на итальянский другой актер).

Конечно, перед глазами пример Джонни Деппа: после того, как он фактически выиграл процесс у бывшей жены Эмбер Херд, обвинявшей его во всех смертных грехах, немедленно получил главную роль в картине «Жанна дю Барри» и с триумфом прошелся по каннской красной дорожке. «Но это не тот случай. С Деппом действительно [решилось мгновенно]: «Ах, он свободен, давайте снимать «Жанну». Но даже иностранные дистрибьюторы, у которых другая оптика, и которые не так сильно озабочены его проблемами с законом, вряд ли заинтересуются проектом только потому, что в нем есть Спейси» - рассказал изданию один человек, занимающийся закупкой картин на кинорынках.

Так что, скорее всего, впереди у Спейси роли в сравнительно скромных картинах. Таких, как «Неудержимые» и прочая продукция студии Millenium Films: боевиках и триллерах средней руки. Возможно, он пойдет по стопам Николаса Кейджа и Джерарда Батлера, снимающихся очень много и зачастую без разбора, из-за этого почти утративших тот статус суперзвезд, которым когда-то обладали. Наверное, его будут звать в независимые фильмы, но не в такие огромные проекты, как «Карточный домик» (а роли в этом сериале Спейси тоже лишился после своей «отмены» в 2017 году).

Один публицист сказал журналу, что объем обвинений, выдвинутых против Спейси и шум, поднявшийся вокруг них, были слишком велики, чтобы просто взять их и забыть. «Его репутация была на уровне минус 20 процентов. Сейчас она на уровне минус пяти процентов. Вокруг него создалась такая аура, что сложно будет вернуться к чему-то значительному».