Лиза Кудроу, подружка всех «Друзей»: Исполняется 60 лет звезде популярного сериала

Лиза Кудроу наиболее известна по роли Фиби Буффе в сериале «Друзья». Фото: стоп-кадр видео

Трудно представить, но ей действительно 60. Девушке с белорусско-еврейскими корнями, дочке невропатолога, внучке некой Груни из Минской области и деда с Могилевщины, про которого говорят, что во время Сухого закона он у гангстеров был не последним стрелком. То есть, представьте себе посиделки бандитов из фильма «В джазе только девушки». Представили? Дедушка Лизы туда бы чудесно вписался.

Сама Лиза, родившаяся в Лос-Анджелесе в солнечный день 30 июля 1963 года, не смогла вписаться даже в школу. У нее был гигантский нос. Некрасивый, негармоничный. Бывают большие носы с благородными горбинками, но в случае с Лизой было иначе. Весь антисемитизм благополучных американских школьников оказался направлен против нее. Кстати, она еще и брюнеткой была, - вся в кудрях, носатая и тощая. Одинокая, рыдающая, младшенькая: родилась четвертой, после двух братьев и сестры.

Лиза в 16 лет решилась на поступок, которого боятся женщины и постарше: сделала ринопластику. Ее умные родители дали разрешение. Кудроу доверила свое лицо хирургу, а потом поменяла и школу, и цвет волос. Не сказать, что она готовилась пойти в актрисы – училась затем на биолога, препарировала лягушек, но судьбу некрасивой, никому не нужной девочки уже изменила в корне.

Трудно представить, но Лизе Кудроу действительно 60 Фото: EAST NEWS

Если ей верить, то сделала Лиза это даже не на фоне подростковой влюбленности. Не было у нее никого, пока после тридцати она не вышла замуж. В таблоидах писали, что вышла девственницей. Ребенка родила, актрисой стала… В романах на стороне не замечена, а в номинировании на главную телепремию «Эмми» - шесть раз. И одну «Эмми» за «Друзей» она таки-получила. Ее гонорар в последнем сезоне сериала составлял аж миллион за каждый эпизод.

И ведь не была она подружкой Брэда Питта, как Дженнифер Энистон. Не следила Америка за ее личной жизнью. Ее героиня даже не жила в том знаменитом доме, где тусовались персонажи. Она была смешной, причудливой, играла на гитаре и пела про какого-то облезлого кота. Когда забеременела в законном браке, по сценарию ее сделали суррогатной матерью для брата. Еще у героини была сестра-близнец Урсула – бессовестная, в общем, женщина, но именно с нее началась вся история: Лизу позвали сыграть эту Урсулу в одном сериале, а потом пригласили уже в «Друзья», в 1994 году, изменив имидж стервы на образ очаровательной Фиби Буффе, близняшки нехорошей женщины.

У Лизы были и другие работы, что в кино, что на ТВ. Даже документалку про своих белорусских предков она смогла сделать. И в Минске побывала. И вот о чем хочется написать: в сегодняшнем мире много разных движений. В том числе – и женских. Кто-то говорит, что нужно принимать себя такой, какая ты есть. Кто-то – не делать ничего в угоду мужским идеалам красоты. Кто-то, наоборот, призывает накачать губы и увеличить грудь, сесть на диету и сделать подтяжку. А есть вот такая Лиза. Выглядит чудесно в свои 60 лет. Захотела поправить нос – поправила. В Барби не играла, ради мужчин ничего специально не предпринимала, образование приличное получила, карьеру сделала, денег заработала. Сына родила – ему уже 25 лет. И улыбается она солнечно зрителям своим – идеальная подружка, внучка белорусского мафиози.