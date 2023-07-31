Грузины в шоке от таких цен: почему грузинское вино в России стоит вдвое дешевле, чем в Тбилиси

По винам Грузия в этом году стала поставщиком номер один в России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первую студенческую стипендию мы с девчонками обмывали грузинским «Цинандали». Мальчики, понятно, пили другое, а иного «приличного» вина в ближайшем кафе не нашлось.

Грузинское вино оставалось моим любимым почти до конца 90-х, пока у него как-то странно не начал меняться вкус. Во всяком случае, у того, что предлагалось в столичных магазинах и киосках. Не зря, видимо, шутили, что во всей Грузии не производится столько вина, сколько продается в Москве под видом «грузинского».

С тех пор много чего изменилось. Но захожу недавно в винный отдел супермаркета и вижу: грузинских названий чуть ли не больше, чем российских! И это после того, как долгие годы грузинские напитки были на наших полках почти не заметны - в сравнении с чилийскими, испанскими, итальянскими и даже абхазскими. А с 2006 по 2013 вообще были запрещены к ввозу. Что случилось-то?

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

По данным российской таможни, по винам Грузия в этом году стала поставщиком номер один. Потеснив Италию, Испанию и Францию, от которых она в предыдущие годы отставала.

Сваливать все на санкции тут сложно. Поставки тихого вина (это которое не шампанское и не игристое) из Италии за первые пять месяцев этого года увеличились на треть, из Испании и Франции - на четверть. Но грузинское едет к нам гораздо активнее - за тот же период его поставки выросли более чем на 60%.

Специалисты объясняют это сразу рядом причин. У грузинских поставщиков, в отличие от большинства остальных, нет проблем ни с платежами (банки принимают деньги из России), ни с логистикой (общая граница, через которую все спокойно едет). Плюс для грузинских вин действует еще и нулевая пошлина на ввоз, в то время как для остальных она составляет 12,5%.

Но не все определяется экономическими причинами. У россиян сохранилась любовь к винам, на которых написано «Грузия», особенно полусладким. И уверенность, что «Хванчкара» и «Киндзмараули» - вот это настоящее качество.

Возрадуемся и поднимем тост за грузинских виноделов? Но опыт 90-х заставляет все же задаться некоторыми вопросами, на которые мы попросили ответить как грузинских, так и российских специалистов.

ВЗГЛЯД С КАВКАЗА: «МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ К ЛУЧШЕМУ»

Владелец винного производства в Грузии Давид Сопромадзе:

- Откуда в России взялось столько грузинского вина? Увеличение поставок - логичное продолжение череды событий. За последние 30 лет Грузия совершила мощнейший рывок в развитии винной индустрии, старые заводы переоборудованы, построены ультрасовременные новые предприятия. Были восстановлены забытые в СССР сорта винограда, что повлекло увеличение ассортиментной линейки вина, а это в свою очередь привлекает больше потребителей.

И это не только те, кто ностальгирует по «прежним» грузинским винам, но и те, кто распробовал возобновленные сорта. За последнее десятилетие в Грузии побывало очень много россиян, в основном молодое поколение. Распробовав все многообразие наших вин, по возвращении на родину они стали проявлять повышенный спрос на вина из Грузии.

«Ркацители» и «Саперави» у вас есть за 300-400 рублей? Это вряд ли грузинское вино. Это, наверное российское производство. Самое дешёвое ординарное вино на заводах Грузии стоит 7 лари за 0,75 литра, это 250 рублей на сегодняшний день. А еще тара, этикетка, акциз, доставка, таможня, наценка оптовая, наценка розничная... Судите сами!

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ: ПЬЮТ, ПОТОМУ ЧТО ДЕШЕВО

Владелица винного бара и винотеки «Винодёр» Александра Фоменко:

- Популярность Грузии сегодня, на мой взгляд, частично обусловлена наличием автохтонных (исконных для какой- то местности — ред.) сортов винограда и модного нынче тренда на оранжевое вино, или вино из квеври (традиционная для грузинского региона Кахетия технология - Ред.). Кроме того, в том сегменте, где прежде всего вырос импорт, потребитель стал чаще отказываться от непонятного ему вина из-за рубежа, отдавая предпочтение понятной стране, с которой нас многое связывает.

Портрет потребителя грузинского вина довольно обширный: от молодых людей до взрослых дам разного достатка. Но! В основном то грузинское вино, что пьют-это недорогие вина. И пьют Грузию, потому что:

а) дешево,

б) культурно так сложилось в головах, что Грузия = «хорошее вино».

Но с Грузией всегда была одна беда, которая и остаётся - качественный продукт оттуда либо не приезжает в РФ, либо слишком дорог для нашего рядового потребителя, поэтому приходится выискивать жемчужины среди «массы».

ОТКУДА «КИНДЗМАРАУЛИ» ЗА 400 РУБЛЕЙ

Вопрос качества и вкусовых достоинств грузинского вина — один из самых запутанных. Иногда кажется, что речь идет о каком-то совершенно разном вине, параллельно существующем под одними и теми же названиями и этикетками.

- Я что-то не понял, - рассказывает коллега, недавно побывавший в Грузии. - В Москве «Киндзмараули» продается раза в два дешевле, чем он стоит на родине. Как так может быть?

А я в самой Москве нашла два «Киндзмараули» с совершенно разным вкусом. Обе представляют собой «природное полусладкое вино» (за эту природную полусладость, без добавления сахара, и ценятся классические грузинские вина типа «Хванчкары» и «Киндзмараули»). Обе - «из винограда, выращенного в микрозоне Киндзмараули, регион Кахетия» (местность, где выращивают тот самый виноград, из которого получается такое вино). Только цена одной бутылки свыше тысячи рублей, другой — порядка 450 руб.

У самих грузин «Киндзмараули» - одно из самых недешевых грузинских вин - при цене в 450 рублей вызывает что-то вроде столбняка. Да и не только оно.

Вот версия от отечественного Роскачества. Хотя грузинская сторона уверяет, что все грузинское вино производится только из местного винограда, статистика, например, молдавская показывает, что оттуда в Грузию только в 2020 году было отправлено 17,8 млн литров виноматериала (он используется для удешевления производства вина). А еще, как подсчитали аналитики, чтобы произвести такое количество вина, как было отправлено из Грузии на экспорт в 2020 году с защищенным географическим наименованием «Киндзмараули», нужны трех-четырехгодовые запасы винограда из всей этой местности. Кто не понял, защищенное географическое наименование как раз из означает, что вино произведено сугубо из винограда конкретной местности — прославившегося какими-то особыми свойствами. А нестыковки в статистике могут означать, что часть легендарных вин производятся отнюдь не по легендарной и прославившей Грузию, а по упрощенной технологии.

Как успокаивают в Роскачестве, это тоже вино и ничего запрещенного и вредного в нем нет. Но это «не то вино». И потому более дешевое.

КОММЕНТАРИЙ ВИННОГО ЭКСПЕРТА

«Есть прославившие Грузию вина, а есть ширпотреб»

Руководитель винного рейтинга top100wines.ru Игорь Сердюк:

- Грузинские вина в России пользуются популярностью не потому, что они лучше или хуже каких-то аналогов, а поскольку имеют у нас очень долгую историю доверия. Доверия, может быть, немного ностальгического, романтического. С примесью воспоминаний о грузинском гостеприимстве и блюдах грузинской кухни.

Грузия действительно интересна некоторыми своими исконными стилями виноделия, которые почти не существуют в Европе или до сих пор были мало там представлены.

Это, например, стиль, которым эта страна сейчас заразила большую часть мира - оранжевые вина. По сути это кахетинский способ производства белых вин - с настаиванием на мезге (кожицы и косточек - ред.), а иногда и гребне (ответвления от лозы, к которым крепятся виноградинки - ред.). Такие вина обогащены большим количеством очень полезных фенольных соединений, что повышает их ценность. Но этот стиль — достаточно сложный в производстве.

Как и другой, прославивший Грузию, — природные полусладкие вина типа «Хванчкары» и «Киндзмараули». Очень сложно подгадать, когда виноград будет в нужной кондиции, много других проблем, требующих от виноградарей и виноделов большой дисциплины.

К сожалению, сейчас виноделы научились делать похожие полусладкие вина гораздо более легким путем — в сухое вино добавляется концентированное подслащающее сусло. Но надо понимать, что сахар природный и сахар добавленный — это разные вещи. И то и другое полусладкое и вкусненькое — но есть нюансы. Массовый потребитель этого не ощущает. Сладкое и сладкое. В принципе ароматное. Ну окей.

Произошла некая подмена. Речь не о ядовитых суррогатах. Но подменяются те исконные стили производства, которые вызывают большое уважение к грузинскому вину вообще. И мы, к сожалению, не можем этот момент контролировать. Это точно не в состоянии делать обычный потребитель. И это нам, к сожалению, не может гарантировать грузинское законодательство.

Но главная проблема тут - слабая покупательная способность нашего населения, которая не дает нам пить много хорошего вина. В связи с чем нам и поставляют «массовое». Есть компании, которые на российском рынке очень достойно представляют грузинские вина. Но есть и ширпотреб, который только маскируется под что-то «исконное».

А Грузии я очень искренне желаю как можно более скорого осознания подлинной ценности своих исконных стилей виноделия и их защиты. Чтобы эта сокровищница осталась на века, а не была пущена по ветру в угоду «массовости».