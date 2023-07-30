Урановая шкатулка Африки: почему госпереворот в Нигере так взбесил Запад

Жители столицы Нигера Ниамей вышли на улицы с российскими флагами. Фото: REUTERS

В африканском Нигере продолжают бушевать страсти в связи с государственным переворотом, произошедшим в середине недели. Как пишет Associated Press, в поддержку нового правительства тысячи жителей Нигера вышли на улицы столицы этого государства — Ниамей.

Африка является значимым регионом для интересов Франции, и многие бывшие колонии до сих пор поддерживают тесные экономические связи с Елисейским дворцом. В течение более полувека французский бизнес имел большое присутствие на африканском континенте. Однако последние события показывают, что многие страны стали постепенно уходить из-под влияния Парижа.

Фото: REUTERS

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции. Важно отметить, что до 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера. Более того, именно в Нигер передислоцировались французские войска после своего ухода из Мали.

Свергнутый президент Мохамед Базум хорошо известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Великобританией. Именно поэтому в стране также находятся американские военные базы.

Про то, что военный мятеж в Нигере наносит ущерб африканскому государству, высказалась и Германия. Однако глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила не уточнять тот факт, что по сути переворот может значительно затруднить снабжение немецких военнослужащих, дислоцированных в Мали, а также их вывод из этой страны. Ведь снабжение около 900 немецких солдат в Мали осуществляется именно через аэродром в Ниамее.

В настоящее время в Нигере в качестве посредников для переговоров находятся представители Нигерии и временный президент Чада Махамат ибн Идрис Деби Итно. Все они пытаются уговорить армию и президентскую гвардию отпустить Мохамеда Базума. Распространявшаяся ранее информация о приезде с той же целью президента Бенина Патриса Талона была опровергнута.

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон лично связался с отстраненным от власти Базумом и заверил его, что не считает попытку военного переворота в Нигере «окончательной». Сам же Базум заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжает переговоры. Однако до сих пор окончательно неясно, кто участвует в этих переговорах, каков характер этих обсуждений и как они проходят.

Возглавивший мятежников генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир и объявил, что будет исполнять обязанности главы Нигера, призвав граждан к спокойствию.

– Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв Национального совета по защите отечества к спокойствию, чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы, – заявил Тчиани. – Как президент Национального совета по защите отечества я принимаю на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне.

С ответным заявлением сразу же выступил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пригрозивший Нигеру остановкой финансовой помощи. По его словам, последние события в африканской стране представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии, что также «будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером». Белый дом поддержал Борреля, заявив, что США могут также свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

Генерал Абдурахман Тиани был объявлен новым главой государства Нигер Фото: REUTERS

От слов к действиям «на удивление» первой перешла Франция, объявившая, что немедленно приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) следом за Парижем решило приостановить коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Ниамеем. ЭКОВАС также заморозило активы мятежников и ввело запрет на их передвижение, пригрозив военными действиями при отказе вернуть к власти Базума.

Вместе с тем сами жители Ниамея собрались у здания Национальной ассамблеи в самом центре столицы, выразив поддержку мятежникам и потребовав вывода французских военных.

– Сотни, даже тысячи людей, собравшиеся в Ниамее для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у посольства Франции в Нигере, – пишет французская ежедневная газета 20 minutes. – Участники митинга также скандируют лозунги против Франции и ЭКОВАС.

Характерно, что некоторые участники митинга размахивали российскими флагами, призывая нашу страну поддержать новое руководство страны.

В свою очередь генерал Тчиани предостерег ЭКОВАС и его союзников от военной интервенции в Нигер.

– Мы предостерегаем вас от любой интервенции в городе Ниамей и будем обязаны защищаться до последних сил, – добавил военный.

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