Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Мавликасов уничтожил командный пункт украинских националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а воинов наставлял: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

ВЫЯВИЛ ЗАМИНИРОВАННЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ

Старший лейтенант Даниил Углянский

Старший лейтенант Даниил УГЛЯНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Даниил Углянский в ходе обеспечения безопасного продвижения тыловых подразделений и колонн материально-технического обеспечения в заданный район обороны, проводил инженерную разведку, обнаружение, извлечение и уничтожение мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств на пути следования транспортных средств ВС РФ. Продвигаясь в головном дозоре, на одном из участков местности Углянский обнаружил признаки, демаскирующие минное поле, о чем незамедлительно доложил старшему офицеру в колонне. О минированном участке свидетельствовали осадка грунта, разрез дерна и высохшая трава на зеленом фоне. Обнаруженные при осмотре местности куски проволоки и промасленная бумага, также указывали на установленные взрывные устройства. После выяснения характера и количества минных заграждений, а также определения наиболее оптимальных методов и средств для разминирования, группа Углянского приступила к обезвреживанию мин. Медленно передвигаясь, и действуя при помощи минных щупов и переносных миноискателей, Даниил Углянский со своим подразделением обнаружили и обезвредили более двух десятков мин различного класса. Благодаря профессиональным действиям саперов маршрут движения был очищен от мин и заграждений противника, что способствовало безопасному продвижению российских подразделений в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, техники и материального имущества».

УНИЧТОЖИЛ ПОЛЬСКУЮ АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ УСТАНОВКУ

Старший сержант Даниил Щегольков

Старший сержант Даниил ЩЕГОЛЬКОВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе расчета самоходной артиллерийской установки, старший сержант Даниил Щегольков в ходе обороны укрепрайона российских войск выполнял боевую задачу по подавлению огневых точек противника, поражению бронированной техники и штурмовых отрядов украинских боевиков. Вооруженные формирования противника предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских подразделений. Самоходная артиллерийская установка под командованием Щеголькова, получив целеуказания и корректируемая оператором беспилотного летательного аппарата, выдвинулась из укрытия на огневой рубеж, совершила маневр и заняла выгодную огневую позицию. Щегольков, управляя подчиненными в бою, своевременно подавал команды на установку данных для стрельбы, корректировал огонь, контролировал действия номеров расчета, регулировал темп и режим ведения огня.

Прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия с минимальным расходом боеприпасов, расчет Даниила Щеголькова уничтожил скопление войск противника, артиллерийскую установку польского производства, бронеавтомобиль, а также поразил полевой склад боеприпасов».

ЛИКВИДИРОВАЛ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Руслан Мавликасов

Старший лейтенант Руслан МАВЛИКАСОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов в составе танковой роты в ходе наступления на важном тактическом направлении выполнял боевую задачу по уничтожению пехоты, танков и бронетехники вражеских вооруженных формирований. В ходе воздушной разведки, было обнаружено движение тыловой колонны противника. Продолжая ее скрытное сопровождение беспилотной авиацией удалось вскрыть позиции замаскированного командного пункта противника. На основании полученных данных Мавликасов незамедлительно вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты, установил поправки на погодные условия и по приказу командира батальона открыл огонь на поражение командного пункта украинских боевиков. Ведя стрельбу с закрытой огневой позиции, Руслан работал во взаимодействии с оператором БПЛА, корректировал боевую работу по радиостанции и давал указания наводчику. Застигнутые врасплох боевики не смогли найти укрытия. В ходе атаки огнем танка Руслана был поражен топливозаправщик, который, сдетонировав, уничтожил часть командного пункта вместе с боевиками и техникой. Произведя четыре выстрела, чтобы не попасть под ответный огонь украинской артиллерии, танкисты оперативно сменили позицию и продолжили атаковать боевиков. По итогам боя командный пункт был уничтожен. Оставшиеся силы противника спешно отступили вглубь подконтрольных им территорий. Благодаря профессиональной и слаженной работе российских военнослужащих, точным расчетам и умелому руководству старшего лейтенанта Руслана Мавликасова, российские танкисты поразили командный пункт украинских националистов в то время, когда на нем находилось скопление автомобильной техники и личного состава».

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